Главная » Политика » Миллиардные результаты

Миллиардные результаты

14 июня
0

Более 10 млрд рублей привлекли власти Удмуртии в республику на ПМЭФ-2019

%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be Миллиардные результаты

Правительство Удмуртии вернулось с Петербургского международного экономического форума с 11 подписанными соглашениями. Все они направлены на развитие торгово-экономических отношений и привлечение инвестиций в республику. Форум прошёл в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня.

Модернизация инфраструктуры ЖКХ, техническое переоснащение сырзавода и создание технопарка в сфере высоких технологий – это малая часть того, что произойдёт в Удмуртии после работы делегации от республики во главе с Александром Бречаловым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Правительство региона подписало контракты с ведущими федеральными компаниями. Главным стимулом экономического роста власти региона называют экспорт. Увеличение его объёмов – одна из главных задач.

На витринах маркетплейсов

Товары, сделанные в Удмуртии, будут продаваться на китайских электронных торговых площадках. В этом им поможет «Российский экспортный центр», с которым правительство региона подписало соглашение о размещении региональных экспортёров на внутристрановых маркетплейсах Китая. Свои товары готовы размещать более 10 компаний. «Российский экспортный центр» (РЭЦ) поможет региональным экспортёрам в коммуникации с электронными торговыми площадками, а также сервисными компаниями и организациями, оказывающими коммерческие услуги по размещению и продвижению российских товаров, работ и услуг на мировых электронных торговых площадках. В частности, РЭЦ реализует совместно с региональным «Центром поддержки экспорта» совместный проект по продаже местных товаров на электронных торговых площадках Китая.

– Объём несырьевого неэнергетического экспорта в Удмуртии по итогам прошлого года вырос на 94%, составив $380 млн. Сотрудничество с РЭЦ предоставит удобный и выгодный в части затрат инструмент по реализации продукции наших экспортёров и откроет новые рынки, – отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Центр поддержки экспорта» софинансирует расходы компаний на аренду склада и продвижение на маркетплейсах. А предприниматели Удмуртии, в свою очередь, заплатят за доставку груза в Харбин и регистрацию товарного знака в размере 30%. Кроме этого, в рамках проекта «Регионы экспорта» 17 компаниям Удмуртии уже удалось представить свои товары на международной торговой площадке eBay. В рамках проекта eBay инициировал старт разработки упрощённой схемы возврата НДС, которая поможет предпринимателям снизить цену на товары, не уменьшая объём полученной выручки.

К тому же предприниматели Удмуртии смогут размещать свои товары на витринах крупнейшего интернет-магазина России Wildberries. С компанией подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития и поддержки малого и среднего бизнеса Удмуртии. – Соглашение позволит производственным предприятиям республики продвигать свои товары на российском и международном уровне, а это – рост выручки и, как следствие, увеличение налогов. Сейчас уже 30 поставщиков из Удмуртии работают с Wildberries, – рассказал Александр Бречалов, добавив, что их суммарный оборот по итогам 2018 года составил 362 млн рублей.

Город для будущего

В 2019 году в Ижевске планируется создать технопарк в сфере высоких технологий на базе неиспользуемого инженерного корпуса завода «Буммаш». Он появится благодаря государственно-частному партнёрству. Такие положения прописаны в соглашении о сотрудничестве и взаимодействии в инновационной сфере между правительством региона и фондом «Сколково».

В Удмуртии планируется тиражирование модели работы инновационной экосистемы «Сколково» в рамках деятельности вновь создаваемого технопарка. Также произойдёт обмен опытом по созданию условий для стимулирования деятельности инновационных компаний региона и участников проекта Сколково, работающих на территории республики. Таким образом будут объединены меры господдержки инновационной деятельности со стороны правительства и инструменты поддержки со стороны фонда.

– Всего в регионе 27 объектов инфраструктуры по поддержке развития предпринимательства, однако нет объектов, направленных на развитие инновационных проектов и работе с ними. И фонд «Сколково» – тот самый инструмент по развитию этого направления, – отметил Александр Бречалов.

По итогам совместной работы технопарк может быть аккредитован в качестве регионального оператора фонда.

В одной связке

На ПМЭФ власти Удмуртии также укрепили отношения с другими регионами России. Глава Удмуртии Александр Бречалов и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписали соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве. Сегодня товарооборот между регионами составляет 0,8 млрд рублей. Эту цифру можно увеличить. К примеру, есть потенциал роста вывоза из Удмуртии строительных материалов, в том числе из дерева, оборудования для домостроения, ИТ услуг, пластика, металлов, в том числе специальных сплавов. Стороны также рассмотрели возможность привлечения жителей Владимирской области в новые туристические маршруты по промышленному туризму – #УдмуртияЗАВОДит и #ИжевскЗАВОДит.

Также Александр Бречалов обсудил перспективы сотрудничества с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Одним из направлений сотрудничества между регионами может стать участие предприятий Удмуртии («Аксиона» и «Сарапульского электрогенераторного завода») в программе замены лифтового оборудования в многоквартирных домах Пензенской области. Как отметил Александр Бречалов, руководители регионов рассматривают возможность создания межрегионального кластера. Кроме этого, соглашение о сотрудничестве подписали Корпорации развития Удмуртии и Пензенской области. Они готовы работать вместе для привлечения совместных инвестиций, реализации инвестиционных проектов и улучшения инвестиционного климата регионов.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

Читать также

Наталья Гольцова покинула пост министра спорта Удмуртии
14 июня
Указ об отставке главы ведомства подписан 14 июня....
Владимир Путин: «Удмуртия – один из лидеров по улучшению инвестиционного климата»
14 июня
**Удмуртия стала одним из лидеров по динамике улучшения инвестиционного климата. Это отметил Президен...
Мусор, здоровье и «наливайки»
11 июня
Анатолий Наумов рассказал о работе фракции «единороссов» ...
Специалист должен постоянно совершенствоваться
6 июня
**Победитель конкурса «Команда Удмуртии» Дмитрий Рябов рассказывает о ключевой роли профессионализма ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо