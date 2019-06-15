Правительство Удмуртии вернулось с Петербургского международного экономического форума с 11 подписанными соглашениями. Все они направлены на развитие торгово-экономических отношений и привлечение инвестиций в республику. Форум прошёл в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня.
Модернизация инфраструктуры ЖКХ, техническое переоснащение сырзавода и создание технопарка в сфере высоких технологий – это малая часть того, что произойдёт в Удмуртии после работы делегации от республики во главе с Александром Бречаловым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Правительство региона подписало контракты с ведущими федеральными компаниями. Главным стимулом экономического роста власти региона называют экспорт. Увеличение его объёмов – одна из главных задач.
На витринах маркетплейсов
Товары, сделанные в Удмуртии, будут продаваться на китайских электронных торговых площадках. В этом им поможет «Российский экспортный центр», с которым правительство региона подписало соглашение о размещении региональных экспортёров на внутристрановых маркетплейсах Китая. Свои товары готовы размещать более 10 компаний. «Российский экспортный центр» (РЭЦ) поможет региональным экспортёрам в коммуникации с электронными торговыми площадками, а также сервисными компаниями и организациями, оказывающими коммерческие услуги по размещению и продвижению российских товаров, работ и услуг на мировых электронных торговых площадках. В частности, РЭЦ реализует совместно с региональным «Центром поддержки экспорта» совместный проект по продаже местных товаров на электронных торговых площадках Китая.
– Объём несырьевого неэнергетического экспорта в Удмуртии по итогам прошлого года вырос на 94%, составив $380 млн. Сотрудничество с РЭЦ предоставит удобный и выгодный в части затрат инструмент по реализации продукции наших экспортёров и откроет новые рынки, – отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.
«Центр поддержки экспорта» софинансирует расходы компаний на аренду склада и продвижение на маркетплейсах. А предприниматели Удмуртии, в свою очередь, заплатят за доставку груза в Харбин и регистрацию товарного знака в размере 30%. Кроме этого, в рамках проекта «Регионы экспорта» 17 компаниям Удмуртии уже удалось представить свои товары на международной торговой площадке eBay. В рамках проекта eBay инициировал старт разработки упрощённой схемы возврата НДС, которая поможет предпринимателям снизить цену на товары, не уменьшая объём полученной выручки.
К тому же предприниматели Удмуртии смогут размещать свои товары на витринах крупнейшего интернет-магазина России Wildberries. С компанией подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития и поддержки малого и среднего бизнеса Удмуртии. – Соглашение позволит производственным предприятиям республики продвигать свои товары на российском и международном уровне, а это – рост выручки и, как следствие, увеличение налогов. Сейчас уже 30 поставщиков из Удмуртии работают с Wildberries, – рассказал Александр Бречалов, добавив, что их суммарный оборот по итогам 2018 года составил 362 млн рублей.
Город для будущего
В 2019 году в Ижевске планируется создать технопарк в сфере высоких технологий на базе неиспользуемого инженерного корпуса завода «Буммаш». Он появится благодаря государственно-частному партнёрству. Такие положения прописаны в соглашении о сотрудничестве и взаимодействии в инновационной сфере между правительством региона и фондом «Сколково».
В Удмуртии планируется тиражирование модели работы инновационной экосистемы «Сколково» в рамках деятельности вновь создаваемого технопарка. Также произойдёт обмен опытом по созданию условий для стимулирования деятельности инновационных компаний региона и участников проекта Сколково, работающих на территории республики. Таким образом будут объединены меры господдержки инновационной деятельности со стороны правительства и инструменты поддержки со стороны фонда.
– Всего в регионе 27 объектов инфраструктуры по поддержке развития предпринимательства, однако нет объектов, направленных на развитие инновационных проектов и работе с ними. И фонд «Сколково» – тот самый инструмент по развитию этого направления, – отметил Александр Бречалов.
По итогам совместной работы технопарк может быть аккредитован в качестве регионального оператора фонда.
В одной связке
На ПМЭФ власти Удмуртии также укрепили отношения с другими регионами России. Глава Удмуртии Александр Бречалов и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписали соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве. Сегодня товарооборот между регионами составляет 0,8 млрд рублей. Эту цифру можно увеличить. К примеру, есть потенциал роста вывоза из Удмуртии строительных материалов, в том числе из дерева, оборудования для домостроения, ИТ услуг, пластика, металлов, в том числе специальных сплавов. Стороны также рассмотрели возможность привлечения жителей Владимирской области в новые туристические маршруты по промышленному туризму – #УдмуртияЗАВОДит и #ИжевскЗАВОДит.
Также Александр Бречалов обсудил перспективы сотрудничества с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Одним из направлений сотрудничества между регионами может стать участие предприятий Удмуртии («Аксиона» и «Сарапульского электрогенераторного завода») в программе замены лифтового оборудования в многоквартирных домах Пензенской области. Как отметил Александр Бречалов, руководители регионов рассматривают возможность создания межрегионального кластера. Кроме этого, соглашение о сотрудничестве подписали Корпорации развития Удмуртии и Пензенской области. Они готовы работать вместе для привлечения совместных инвестиций, реализации инвестиционных проектов и улучшения инвестиционного климата регионов.
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