Представляя коллегам документ на заседании Правительства Удмуртии, министр финансов Станислав Евдокимов сообщил, что внесение изменений в закон о бюджете обусловлено поступлением целевых средств из федерального бюджета, а также необходимостью обеспечения бесперебойного функционирования государственных учреждений и проведения мероприятий, предусмотренных государственными программами Удмуртской Республики в четвёртом квартале 2018 года.
Доходы и расходы
Согласно законопроекту доходная часть бюджета Удмуртии увеличивается на 1,114 миллиарда рублей, или на 1,6 процента. В текущем варианте доходы составляли 69,922 миллиарда рублей. После внесения изменений доходная часть будет составлять 71,037 миллиарда рублей. Расходы увеличиваются с 70,234 миллиарда до 71,35 миллиарда рублей, также на 1,6 процента. Рост составит 1,116 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 313 миллионов рублей.
За счёт планируемого поступления дополнительных доходов в бюджет республики от крупнейших налогоплательщиков региона предлагается увеличить бюджетные ассигнования на сумму 922,128 миллиона рублей. На обеспечение текущей деятельности государственных органов и учреждений, выполнения мероприятий государственных программ в четвёртом квартале 2018 года предусмотрено выделить 587,8 миллиона рублей.
Бюджет - детям
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований будет выделено 318,8 миллиона рублей, 8,3 миллиона рублей на приобретение здания для размещения участков мировых судей Октябрьского района города Ижевска. Для того чтобы ввести в эксплуатацию детский сад по улице Берша в Ижевске, предусмотрено выделить 7,2 миллиона рублей.
Целевые безвозмездные поступления из федерального бюджета составят 193,7 миллиона рублей, из которых 132,2 миллиона рублей будут направлены на развитие материально-технической базы детских поликлиник.
На приобретение дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей - 74,9 миллиона рублей и 21,5 миллиона - на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан. На регистрацию актов гражданского состояния - 9,5 миллиона и 6,1 миллиона рублей - на обеспечение жильём инвалидов и ветеранов.
Другие статьи
Кроме того, за счёт безвозмездных поступлений предусмотрено направить бюджетные средства на поддержку творческой деятельности, а также на осуществление воинского учёта, компенсацию расходов на оказание медицинской помощи и проведению профилактических прививок гражданам Украины, выплату лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России».
За счёт средств фонда развития моногородов на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры моногорода Глазов бюджет «северной столицы» пополнится на 18,3 миллиона рублей.
Вносимые изменения позволят обеспечить бесперебойное функционирование государственных учреждений и расходование целевых средств, поступающих из федерального бюджета.
Законопроект внесён на рассмотрение Государственного Совета Удмуртской Республики.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.