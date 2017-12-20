В 2018 году сумма финансирования дорожных работ в республике может увеличиться более чем в два раза. Об этом на общественных слушаниях по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Алексей Горбачев.
Министр напомнил, что с этого года дорожные работы в стране ведутся по новой системе. Впервые основной акцент делается на создание качественной транспортной сети в крупных городских агломерациях, сформированных вокруг областных центров. Переформатирование дорожной стратегии связано со стартом федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего в РФ выбрано 38 агломераций, где до 2025 года приведут в безупречное состояние не менее 85 процентов всей дорожной сети - от федеральных трасс до поселковых улиц - без малого 50 тысяч километров. По мнению федеральных властей, это повлечет за собой социально-экономический рост регионов в целом. Еще одна задача - вычислить точки концентрации ДТП и сделать такие участки, используя все новейшие технологии, максимально безопасными.
‒ В этом году в Ижевской агломерации удалось отремонтировать 48 дорожных объектов, общей протяженностью 146 км, – сказал Алексей Горбачев. - На будущий год планы еще более серьезные – предполагается отремонтировать порядка 160 км дорог. Мы однозначно можем рассчитывать на выделение из федерального и регионального бюджетов на эти цели по 730 млн. рублей. Однако сегодня в Росавтодоре рассматривают возможность существенного увеличения этой суммы – а это будет означать выполнение большего объема работ. Поэтому мы изначально сформировали довольно обширный ремонтный список – с запасом.
По словам начальника Управления благоустройства и транспорта Администрации Ижевска Артема Богданова, в последние месяцы в столице Удмуртии была проведена большая работа по отбору и согласованию дорожных объектов на предстоящий год. При принятии решений учитывались результаты интернет-опроса на сайте Миндортранса, проведенного в октябре текущего года, голосования жителей на «Карте убитых дорог» Общероссийского народного фронта, обращения граждан и предписания контролирующих органов. В числе улиц, претендующих на новое покрытие в 2018 году, оказались как крупные магистральные улицы — Удмуртская, 10 лет Октября, Союзная, — так и небольшие, а также загруженные проезды – ул. В.Сивкова, 6-я Подлесная, переулок Широкий. В целом на ремонт дорог в Ижевске, а также установку светофоров, знаков и барьерных ограждений запланировано 611 млн. рублей. В ремонтном списке — 43 объекта. Также в планах Минтранса УР отремонтировать в следующем году 27 участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
Справка «УП»: Программа «Ижевская городская агломерация» рассчитана на 9 лет - до 2025 года. Общая протяженность сети Ижевской городской агломерации составляет более 1 533 км, из них 239,4 км - дороги федерального значения, 703,5 км - регионального и межмуниципального значения, 590,8 км - местного значения. В ближайшие два года по программе будут проводиться только ремонты дорожного покрытия, чтобы привести улично-дорожную сеть в нормативное состояние, обеспечить безопасность движения, оптимизировать транспортные потоки. Затем планируется приступить к масштабным мероприятиям: проектирование, строительство дорог и транспортных развязок, реконструкция объектов и т.д.
Комментарий директора ижевского филиала транспортной компании «Байкал Сервис» Марины Ратановой:
«Качество дорожной инфраструктуры напрямую влияет на экономику регионов в целом и хозяйствующих субъектов в частности. В частности, новые объездные пути вокруг города дают возможность перевозчикам оптимизировать логистические маршруты и тем самым не только сокращать срок доставки грузов до получателей, но и экономить свои ресурсы — время и деньги, — перенаправляя их на собственное развитие».
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.