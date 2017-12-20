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Миллиард лишним будет. Благодаря федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Удмуртии в 2018 году отремонтируют более 160 км дорожного полотна

20 декабря
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В последних числах октября в Удмуртии был сдан последний дорожный объект, отремонтированный в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» - Западный обход города Ижевска. Это самый протяженный участок, включенный в региональную программу - почти 40 км. В целом благодаря участию Удмуртии в федеральном проекте масштаб дорожных работ оказался наибольшим за последние десятилетия: в общей сложности удалось отремонтировать 146 км автодорог в столице Удмуртии и в радиусе ста километров от нее на общую сумму около 1,2 млрд. рублей. Это позволило практически вдвое снизить количество мест концентрации ДТП.

Img 7635 normal Миллиард лишним будет. Благодаря федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Удмуртии в 2018 году отремонтируют более 160 км дорожного полотна

В 2018 году сумма финансирования дорожных работ в республике может увеличиться более чем в два раза. Об этом на общественных слушаниях по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Алексей Горбачев.

Министр напомнил, что с этого года дорожные работы в стране ведутся по новой системе. Впервые основной акцент делается на создание качественной транспортной сети в крупных городских агломерациях, сформированных вокруг областных центров. Переформатирование дорожной стратегии связано со стартом федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего в РФ выбрано 38 агломераций, где до 2025 года приведут в безупречное состояние не менее 85 процентов всей дорожной сети - от федеральных трасс до поселковых улиц - без малого 50 тысяч километров. По мнению федеральных властей, это повлечет за собой социально-экономический рост регионов в целом. Еще одна задача - вычислить точки концентрации ДТП и сделать такие участки, используя все новейшие технологии, максимально безопасными.

‒ В этом году в Ижевской агломерации удалось отремонтировать 48 дорожных объектов, общей протяженностью 146 км, – сказал Алексей Горбачев. - На будущий год планы еще более серьезные – предполагается отремонтировать порядка 160 км дорог. Мы однозначно можем рассчитывать на выделение из федерального и регионального бюджетов на эти цели по 730 млн. рублей. Однако сегодня в Росавтодоре рассматривают возможность существенного увеличения этой суммы – а это будет означать выполнение большего объема работ. Поэтому мы изначально сформировали довольно обширный ремонтный список – с запасом.

По словам начальника Управления благоустройства и транспорта Администрации Ижевска Артема Богданова, в последние месяцы в столице Удмуртии была проведена большая работа по отбору и согласованию дорожных объектов на предстоящий год. При принятии решений учитывались результаты интернет-опроса на сайте Миндортранса, проведенного в октябре текущего года, голосования жителей на «Карте убитых дорог» Общероссийского народного фронта, обращения граждан и предписания контролирующих органов. В числе улиц, претендующих на новое покрытие в 2018 году, оказались как крупные магистральные улицы — Удмуртская, 10 лет Октября, Союзная, — так и небольшие, а также загруженные проезды – ул. В.Сивкова, 6-я Подлесная, переулок Широкий. В целом на ремонт дорог в Ижевске, а также установку светофоров, знаков и барьерных ограждений запланировано 611 млн. рублей. В ремонтном списке — 43 объекта. Также в планах Минтранса УР отремонтировать в следующем году 27 участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Справка «УП»: Программа «Ижевская городская агломерация» рассчитана на 9 лет - до 2025 года. Общая протяженность сети Ижевской городской агломерации составляет более 1 533 км, из них 239,4 км - дороги федерального значения, 703,5 км - регионального и межмуниципального значения, 590,8 км - местного значения. В ближайшие два года по программе будут проводиться только ремонты дорожного покрытия, чтобы привести улично-дорожную сеть в нормативное состояние, обеспечить безопасность движения, оптимизировать транспортные потоки. Затем планируется приступить к масштабным мероприятиям: проектирование, строительство дорог и транспортных развязок, реконструкция объектов и т.д.

Комментарий директора ижевского филиала транспортной компании «Байкал Сервис» Марины Ратановой:

«Качество дорожной инфраструктуры напрямую влияет на экономику регионов в целом и хозяйствующих субъектов в частности. В частности, новые объездные пути вокруг города дают возможность перевозчикам оптимизировать логистические маршруты и тем самым не только сокращать срок доставки грузов до получателей, но и экономить свои ресурсы — время и деньги, — перенаправляя их на собственное развитие».

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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