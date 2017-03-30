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Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Удмуртии

30 марта
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11 %d0%ba%d0%bc %d0%b2%d0%be%d1%82 %d1%8f%d0%ba%d0%b11 Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Удмуртии

Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузового автомобиля произошло в Завьяловском районе на 11 км автомобильной дороги «Воткинский – Якшур-Бодьинский тракт» в среду утром, 29 марта. В аварии пострадал водитель микроавтобуса, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.

63-летний водитель микроавтобуса «Пежо Боксер» на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю «Татра» под управлением 56-летнего мужчины и совершил столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля «Пежо Боксер» получил травмы и был госпитализирован в медучреждение.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в соответствии с пунктом 13.9 Правил дорожного движения на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

Фото: Управление ГИБДД МВД по УР

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