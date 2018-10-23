В своём аккаунте в сети Facebook Михаил Хомич, участвовавший в «Лидерах России—2017» и ставший одним из победителей конкурса, опубликовал подробное объяснение, почему участие в «Лидерах России» может стать поворотным моментов в карьере, даже если участник не станет победителем. Важнейшую миссию конкурса «Лидеры России» Михаил Хомич определяет так:
— Это попытка построить самую честную систему социальных лифтов. У меня нет родителей—олигархов или высокопоставленных чиновников, и я не знаю такого ни у одного из 103 победителей. Для меня — это один из самых светлых и при этом революционных проектов, который в корне меняет систему». Финалисты конкурса попадают в кадровый резерв, приобретают полезные для развития их профессии или бизнеса деловые связи, поулчают доступ к эксклюзивным обучающим программам. И даже те, кто «срезается», не доходя до финала, получают полезнейшие знания о самих себе, о своих сильных и слабых сторонах.
Михаил Хомич уверен, что участвуя во всероссийском конкурсе управленцев, «вы не потратите ничего. Только приобретете».
— Издержки времени на тесты (интересные), анкеты и видео — как один фильм, часа 2—3. А теперь представим самый худший расклад — не пройти тестирование. И? Вы получите как минимум результаты очень дорогих тестов, с полным разбором себя, областей улучшений. По себе скажу — это были самые полезные отчеты обо мне в жизни. Просто так, в подарок. Вот о чем думать? Кстати, кто—то жалуется, что тесты плохие. Повторюсь — они ОЧЕНЬ крутые. Но лично я не против за целый набор отчетов о себе пройти даже плохие тесты.
Также, уверен Хомич, «Лидеры России» позволяют узнать приёмы отбора и управления командой:
— Вам ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно участвовать в конкурсе, если ваша работа связана с людьми. Если вы — HR, руководитель муниципального образования, топ—менеджер, предприниматель — нужно идти. Знаете почему? Вы увидите на отборах столько крутых кандидатов, которых захотите забрать — просто готовую подборку. А еще вы узнаете сотню интересных методик и упражнений, что их точно надо «скопировать».) Я вообще не стеснялся и некоторые деловые игры уже взял на вооружение. Ещё одно преимущество конкурса – люди.
— Вы сами знаете, что нас «делают» те, кто нас окружает. На конкурсе вы неизбежно узнаете сотни новых людей. Если вы чиновник, то это очень сильная сеть контактов. Согласитесь, когда рабочий вопрос приходит не от кого—то, а от вашего коллеги по «лидерам», к нему как—то внимательнее относишься. Плюс — можно искать себе сотрудников. Если вы предприниматель, то — ну простите, вы получите целый список вариантов для развития бизнеса. Например, в других регионах. Если вы работаете в компании — то это множество вариантов карьерного роста (там столько партнеров, которые будут звать на работу...). Короче, просто так на вас «свалятся» пара сотен новых крутых контактов. Зачем от этого отказываться?
Михаил Хомич отмечает, что каждый финалист (не победитель конкурса, а просто дошедший до финала участник) получает миллион рублей на образование.
— Вы получаете деньги, список предложений о работе и целый набор возможностей типа доступа на закрытые лекции. Для этого надо пройти тесты и выиграть в одном мероприятии.
Одним из важных бонусов «Лидеров России» Михаил Хомич называет наставничество: победители конкурса получают возможность личного общения и, по сути, учёбы у крупнейших в своих областях специалистов страны. Речь идёт о министрах, главах компаний, экспертов мирового уровня.
— У меня благодаря «Лидерам России» появилось несколько наставников. Хотя организаторы говорили об одном наставнике, я уже в финале знал, что, даже если не выиграю, точно познакомлюсь с теми людьми, у которых так хочу учиться. И сейчас я регулярно общаюсь и учусь даже не только у людей из списка «наставники», а у некоторых финалистов. И организаторы не могут это запретить, даже поощряют.
Таким образом, подчёркивает Михаил Хомич, нет ни одной причины, чтобы не попробовать и не принять участие в конкурсе «Лидеры России».
Дополнительная информация о конкурсе размещена на его официальном сайте лидерыроссии.рф.
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