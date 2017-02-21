В пятницу, 17 февраля, с однодневным рабочим визитом в Удмуртию прибыл Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
После посещения промышленной зоны объекта по безопасному хранению и уничтожению химического оружия в Кизнере Михаил Бабич вместе с Главой Удмуртии Александром Соловьевым на вертолёте совершили облёт моста через Каму.
Далее в Резиденции Первого лица региона прошло совещание по реализации инвестиционного проекта «Участок автодороги Ижевск-Сарапул-Камбарка. Мостовой переход через реку Кама у г. Камбарка» с участием Главы Удмуртии Александра Соловьева, старшего вице-президента Банка ВТБ (ПАО) Юрия Молчанова, представителей Ростехнадзора, Росавтодора, региональных органов государственной власти, концессионера проекта, сообщает пресс-служба Главы региона.
Открывая рабочую встречу, полпред отметил, что «данный проект имеет большое значение для развития транспортной системы округа. Его запуск позволит сократить протяжённость федеральных маршрутов Киров-Ижевск-Уфа на 150 км, Москва – Екатеринбург – на 300 км».
В Удмуртской Республике это первый и единственный проект такого масштаба в дорожном строительстве, реализуемый на основе государственно-частного партнёрства. Первоначально в соответствии с графиком проект планировалось завершить в 2016 году, но в связи с возникшими финансовыми сложностями у концессионера (ООО «РИК») завершение работ перенесено на 2017 год. Контроль над ООО «РИК» с 20 декабря 2016 года передан группе компаний ВТБ. Данная мера позволила продолжить строительство объекта.
В ходе совещания участники проекта и представители надзорных органов доложили полпреду Президента России в ПФО о текущем состоянии дел.
По итогам совещания Михаил Бабич подчеркнул: «Важное значение объект имеет не только для Удмуртии, но и для регионов, которые он связывает между собой: Перми, Башкирии, Оренбурга. Это очень важный транспортный узел. Финансовая модель, несмотря на все экономические трудности, реализуется и идёт с небольшим отставанием от графика. В 2016 году хотели сдать мост в эксплуатацию, но были недоработки, решили не гнаться за датой. Сейчас контрольным акционером концессионера является банк ВТБ. Это крупный серьёзный партнёр, который доведёт объект до логического завершения. Мы обсудили все вопросы по строительным работам, взаиморасчётам между генподрядчиками и субподрядчиками. Это важный социальный фактор, чтобы не осталось долгов перед людьми. Также мы поговорили и о тарифной политике. Жители Камбарки ставят вопрос о том, насколько справедлив для них этот тариф. Думаю, найдём понимание с концессионером и по этому вопросу».
Глава Удмуртии озвучил график работ, которые должны быть сделаны на мосту до окончательного ввода объекта в июле 2017 года (напомним, данный срок определён Концессионным соглашением).
«Самые объёмные работы, которые осталось сделать, – это отсыпка струенаправляющих дамб и укрепление конусов, а также обустройство трансформаторных подстанций, чтобы установить освещение на мосту и запустить работу пунктов взимания платы», - сказал Александр Соловьев, заметив, что данные работы на мосту уже идут.
В завершении визита Михаил Бабич посетил Ижевский электромеханический завод «Купол», где ознакомился с разработками предприятия и серийно производимой спецтехникой. Сегодня ИЭМЗ "Купол" - это не просто завод, а крупный научно-производственный комплекс. Предприятие не только производит зенитно-ракетный комплекс "Тор", но и ведёт обширные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по модернизации изделия.
В 2016 году продолжились крупномасштабные работы по техническому перевооружению завода, которые были начаты ещё в 2008 году.
Как сообщил генеральный директор ИЭМЗ "Купол" Фанил Зиятдинов, «в общей сложности на техническое перевооружение в 2016 - 2018 годах планируется выделить свыше трёх миллиардов рублей. Результатом этой работы должно стать не просто современное предприятие, а предприятие, которое будет оставаться современным ещё многие и многие годы".
Фото: udmurt.ru
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