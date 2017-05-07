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Михаил Бабич поздравил жителей округа с Днем Победы

6 мая
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5ad52bf1ae18af7fe664426de2597812 Михаил Бабич поздравил жителей округа с Днем Победы

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич поздравил жителей округа с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

В поздравлении сказано:

Уважаемые ветераны!

Уважаемые жители Приволжского федерального округа!

Поздравляю Вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Для нашего народа праздник 9 Мая – особый в истории. Это день национальной гордости за беспримерное мужество, несгибаемую волю и силу духа граждан великой страны.

Семьдесят два года назад закончилась одна из самых жестоких и кровопролитных мировых войн. Мы склоняем головы в память о героях, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны и умерли от ран в эвакуационных госпиталях. Наша свобода и возможность трудиться, учиться, воспитывать детей, жить и любить – это исключительная заслуга защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.

Мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности самоотверженным труженикам тыла и всем, кто возрождал разоренную войной страну, укреплял экономическую и военную мощь государства.

Победы в мирное время озарены подвигами наших дедов и прадедов, и каждый из нас помнит своих героев, своих родных и близких. Эту память не смогут уничтожить те, кто пытается переписать славную историю страны, привнести новую трактовку событий войны или подвигов наших предков. На защиту исторической правды встал наш «Бессмертный полк» – непобедимая память народа.

Низкий поклон вам, уважаемые ветераны и труженики тыла Великой Отечественной, за бессмертный подвиг, который вы совершили в годы войны. Вечная память всем, кто отдал жизнь за свободу Отечества!

С праздником, дорогие друзья! С Днем Великой Победы!

Михаил Бабич.

фото: vayenshtefan.ru

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