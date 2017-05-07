Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич поздравил жителей округа с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
В поздравлении сказано:
Уважаемые ветераны!
Уважаемые жители Приволжского федерального округа!
Поздравляю Вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
Для нашего народа праздник 9 Мая – особый в истории. Это день национальной гордости за беспримерное мужество, несгибаемую волю и силу духа граждан великой страны.
Семьдесят два года назад закончилась одна из самых жестоких и кровопролитных мировых войн. Мы склоняем головы в память о героях, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны и умерли от ран в эвакуационных госпиталях. Наша свобода и возможность трудиться, учиться, воспитывать детей, жить и любить – это исключительная заслуга защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.
Мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности самоотверженным труженикам тыла и всем, кто возрождал разоренную войной страну, укреплял экономическую и военную мощь государства.
Победы в мирное время озарены подвигами наших дедов и прадедов, и каждый из нас помнит своих героев, своих родных и близких. Эту память не смогут уничтожить те, кто пытается переписать славную историю страны, привнести новую трактовку событий войны или подвигов наших предков. На защиту исторической правды встал наш «Бессмертный полк» – непобедимая память народа.
Низкий поклон вам, уважаемые ветераны и труженики тыла Великой Отечественной, за бессмертный подвиг, который вы совершили в годы войны. Вечная память всем, кто отдал жизнь за свободу Отечества!
С праздником, дорогие друзья! С Днем Великой Победы!
Михаил Бабич.
фото: vayenshtefan.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.