Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич поддержал инициативу временно исполняющего обязанности губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о переходе к единой вертикали в системе управления Нижнего Новгорода. Как этот переход поможет решить городские проблемы и почему нельзя работать при действующей системе управления городом, Михаил Бабич рассказал в эксклюзивном интервью «ФедералПресс». Предлагаем его вниманию наших читателей.
Причины смены системы управления и преимущества единой вертикали
С 2010 года система управления Нижним Новгородом разделена между главой городской администрации и главой города (председателем гордумы). Ранее сообщалось, что Никитин предложил региональному парламенту выстроить единую вертикаль в системе управления, отметив, что разделение между главой города и главой администрации не соответствует тем задачам, которые стоят перед Нижним Новгородом.
– Михаил Викторович, в Нижегородской области активно обсуждают инициативу Глеба Никитина о переходе на единую вертикаль управления Нижним Новгородом, звучат аргументы о ее эффективности и своевременности. В чем, по Вашему мнению, ее преимущества?
– В основном те, кто комментирует это предложение, признают, что переход на одноглавую систему управления городом Нижним Новгородом – это наиболее оптимальная модель управления, и каких-то противоречий в этом плане, собственно говоря, мы и не слышим. Необходимо отметить, что законопроект, который уже внес Глеб Сергеевич Никитин, готовил предыдущий губернатор Шанцев. Но как раз все тогда погрязло в разговорах о том, насколько это своевременно, говорили о том, что впереди одни выборы, потом другие выборы, еще какие-то политические события и так далее, хотя, на мой взгляд, это была лишь отговорка тех людей, которые в принципе не хотели ничего менять по совершенно понятным причинам.
Так вот если посмотреть на 2018 год, то он тоже состоит из одних очень крупных политических событий – выборы Президента РФ, чемпионат мира по футболу, выборы губернатора области. И так без конца можно откладывать принятие очень важного для города решения. Благовидный предлог всегда найдется.
При двуглавой системе назначаемый по контракту глава администрации, у которого есть еще глава города в лице должностного лица, возглавляющего депутатский корпус, – очень серьезно ограничен в своих полномочиях. Мало того, что ограничен в полномочиях, он находится еще в очень сложной системе взаимоотношений – с одной стороны, глава города и депутатский корпус, который является для него работодателем, с другой стороны, безусловно, областная администрация. Но работа исполнительного органа состоит все-таки в том, чтобы принимать решения и заниматься их исполнением. И в этом плане система, когда глава администрации будет одновременно главой города и единоначальником для городской администрации, безусловно, существенно упрощает процедуру управления. Глава администрации в этом случае имеет право принимать целый ряд самостоятельных управленческих решений, в том числе нацеленных на оптимизацию расходной части по содержанию администрации города. Что касается эффективности той или иной модели, то надо посмотреть просто на результаты работы в двуглавой модели.
Что мы сегодня имеем: уровень благоустройства Нижнего Новгорода, мне кажется, ни у кого сомнения не вызывает. Это один из самых неблагоустроенных городов в Российской Федерации и точно самый неблагоустроенный среди городов-миллионников. Запущенность ситуации с муниципальным долгом, с общественным транспортом, с дорожным строительством, с благоустройством дворов, в конце концов, с уборкой территории – это то, что жители Нижнего ощущают на себе каждый день. Мы это все понимаем. Уровень политической стабильности – ну здесь вообще за гранью здравого смысла все находится, противостояние депутатов то с главой региона, то друг с другом внутри самого депутатского корпуса, безусловно приводит к дискредитации всей вертикали власти, в т.ч. федеральной.
С другой стороны в Нижнем Новгороде самые высокие цены на жилье в Приволжском федеральном округе, и, если я не ошибаюсь, это пятое место по уровню цен в РФ. Здесь самые высокие тарифы на теплоэнергию, а это говорит, в том числе, и о монополизации рынка строительства жилья и рынка энергетики некоторыми «политическими авторитетами». То есть очень много вопросов, которые напрямую сегодня сказываются на благосостоянии горожан, которые не решаются существующей системой управления, и поэтому врио губернатора вполне обоснованно сказал, что у новой команды просто нет времени на раскачку. С такой неэффективной системой управления, с такими результатами как раз нельзя выходить в политический цикл, который предстоит в 2018 году.
– Почему, по Вашему мнению, свои «первые шаги» в Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин начал именно с реформы местного самоуправления, прежде всего с реформирования системы управления Нижним Новгородом?
– Город необходимо привести в порядок, а это требует концентрации ресурсов и усилий не только финансовых, а прежде всего управленческих, кадровых, и понятно, что для руководителя региона это абсолютный приоритет. Ну и нужно понимать, что Нижний Новгород это почти 40 % населения Нижегородской области, и, конечно, не наведя порядок в Нижнем Новгороде, трудно рассчитывать на успех в целом Нижегородской области.
Это лицо области, это крупнейший промышленный и административный центр страны и то, что врио губернатора начал наводить порядок именно с Нижнего Новгорода, со столицы региона, это абсолютно своевременное решение. И оно, я уверен, позволит выйти на то, чтобы город действительно достойно встретил Чемпионат мира-2018, перестроил систему управления, финансирования, и глава региона здесь настроен максимально городу помогать. Вот этим и были вызваны решения об изменении системы управления столицей региона.
– Что касается кандидатов? Озвучивая свою инициативу перед региональным парламентом, Никитин отметил, что система избрания главы города останется прежней, то есть избирать на пост будут через представление соответствующего кандидата конкурсной комиссии на рассмотрение гордумы. На открытом заседании гордумы 17 октября Никитин лично представил потенциального кандидата – депутата Государственной думы, заместителя председателя комитета по экологии и охране окружающей среды, предпринимателя и коренного нижегородца – Владимира Панова.
– Владимир Панов буквально в недавнем прошлом сам депутат городского совета. И глава региона, скорее всего, исходил из того, что с депутатами должен состояться прямой диалог. Эти люди вместе работали много лет, несколько созывов, они друг друга очень хорошо знают. Владимир Панов – нижегородец, Панов – такой же депутат, как и те коллеги, которые находились в зале, он избирался по одномандатному округу в городе, затем избрался в Государственную думу по одномандатному округу, там себя очень хорошо зарекомендовал, вошел в состав президентского резерва.
И Глеб Сергеевич вместе с ним пришел на эту встречу. Ну какая еще более уважительная форма работы с депутатами может быть предложена? Я понимаю, что раньше это было по-другому – может быть, кому-то больше нравилось где-то в кулуарах, ресторанах, на дачах вести какие-то тайные встречи, по итогам которых возникали «понятийные» договоренности. А здесь – открытый разговор, который позволяет честно вести диалог. услышать точку зрения, аргументы – как главы региона, так и каждого депутата. Наверное, эта неожиданная форма таких доверительных, открытых, честных отношений, вызывала такой резонанс. Но затем депутаты оценили новый стиль отношений, предложенный Глебом Сергеевичем, и уже пошли совершенно другие комментарии.
Возможно, что некоторым «кукловодам» такая форма обсуждения очень не понравилась, так как лишила их монополии на общение с властью, но теперь у всех депутатов появилась возможность донести свою личную позицию.
– Перестановки в городской администрации произошли в течение недели. Заявления об отставке написали глава администрации Сергей Белов и его первый зам – Сергей Миронов. После всех консультаций и кадровых решений, как дальше могут развиваться события, и сколько времени может занять процесс формирования исполнительной власти города?
– На самом деле глава региона действовал очень последовательно, и после своих заявлений о необходимости изменения системы управления городом, о необходимости принятия кадровых решений, он нашел аргументы для того, чтобы глава администрации города Белов, его первый зам Миронов ушли в отставку. Он также нашел аргументы для Казачковой, для Герасименко, для других людей, которые сейчас приступили к работе, взялись за решения сложнейшей задачи по управлению городом, особенно в этот переходный период. Затем был внесен закон об изменении системы управления городом, и, скорее всего, депутаты смогут его рассмотреть 26 октября.
Консультации показывают, что депутатский корпус в целом поддерживает инициативу врио губернатора, но это уже будет понятно по результатам рассмотрения на сессии ЗС и по результатам голосования. Затем, в случае принятия закона, где-то 2-3 месяца будет длиться переходный период до приведения всех нормативных актов области и города в соответствии с законом – соответственно, объявление о конкурсе, проведение конкурсной комиссии. Собственно, после этих процедур, в зависимости от того, насколько быстро будет развиваться процесс, будет проведен конкурс, и город получит своего градоначальника.
Кстати, эти 2-3 месяца тоже очень полезны, чтобы пообщаться и с депутатским корпусом, если это необходимо, пообщаться с представителями гражданского общества, провести дополнительные консультации в отношении кандидата, который может быть на эту должность предложен. 50 % конкурсной комиссии формирует глава региона, поэтому у него есть законное право эти консультации проводить и свою точку зрения в этом плане отстаивать. И нужно понимать, что чем больше будет период безвременья, чем дольше город будет оставаться без полноценного управления, тем больше от этого будут страдать простые люди.
Ведь, на самом деле, с политиками ничего не случиться, они могут подождать и месяц, и другой, и высокопоставленные управленцы, в этом плане, не обездоленные люди, а вот население города, которое каждый день ходит по этим улицам, каждый день пользуется общественным транспортом, с нетерпением ждет, когда Нижний Новгород станет современным и благоустроенным городом. Надо наводить порядок и побыстрее, чтобы люди действительно почувствовали эффект от того, что произошло обновление власти на региональном, на городском уровне, что это власть не ради власти, а власть ради людей. Это сейчас самое важное.
Обращение депутатов
– Депутаты гордумы, в свою очередь, написали обращение к Никитину, в котором предложили отложить переход на единую вертикаль управления и дать им доработать положенный срок до 2020 года.
– Что значит – мы доработаем? А дальше что – трава не расти? За ними придут следующие и скажут, а дайте теперь нам вот так поработать тут немного, поуправлять, поруководить. Но люди, которые живут в этом городе, в этой области, они хотят жить так же, как живут в передовых регионах, у них для этого есть все основания, потому что Нижний Новгород – это крупнейший административный центр, у которого великая история и огромный потенциал развития.
Здесь действительно Глеб Сергеевич абсолютно прав – регион может стать лидером, но для этого нужна консолидация элит, четкая вертикаль власти и люди, которые будут отвечать за свое направление работы на том уровне, который им либо доверен избирателями, либо доверен вышестоящим руководителем. Если удастся такую управленческую модель построить, у Нижегородской области появится шанс очень быстрого и эффективного развития.
– Кроме того, депутаты предложили снова вернуться к всенародному избранию главы города.
– Мне кажется, что это в некоторой степени лукавство определенной группы депутатов. Прежде всего, это связано с желанием оттянуть принятие решения о переходе на одноглавую систему, и здесь, что называется, все средства хороши. Самое парадоксальное, что самыми активными депутатами, которые предлагают такую модель и почему-то говорят об этом от имени всего народа, оказались именно те, кто ликвидировал всенародные выборы в 2010 году, отправив заодно в отставку и всенародно избранного мэра Вадима Булавинова.
К примеру, очень активно выступает по этому поводу господин Фельдман, который уже много созывов находится в городском совете, был одним из самых активных участников по изменению системы всенародных выборов на двуглавую систему, которая тоже себя не оправдала. Где же логика в этой ситуации? Всенародные выборы были плохие, не устраивали, и эти господа находили десятки аргументов, почему от них надо избавиться. Мэр всенародно избранный был для них сильно плох, и от него тоже надо было избавиться. А теперь вдруг снова надо ликвидировать двуглавую систему и вернуться к всенародным выборам.
Но практика многих городов показывает, что наиболее эффективной формой управления крупными городами является система, когда управленец-хозяйственник в качестве главы города, подотчетный с одной стороны местным депутатам, но имеющий реальный объем полномочий, самостоятельно осуществляет руководство муниципалитетом. И, конечно, этот человек должен пользоваться безусловной поддержкой и доверием главы региона.
Именно губернатор отвечает перед президентом, перед населением за успешное развитие всех муниципальных образований, в том числе, и столичного. Он как никто другой заинтересован, чтобы люди себя чувствовали комфортно, достойно, безопасно в наших городах, районах, деревнях и селах. И остальные должностные лица должны быть членами единой команды, нацеленными на командный результат. Вот если такой альянс удается создать, как в Татарстане, как в Пензе, как во многих других наших регионах и округах страны, люди обязательно почувствуют реальные улучшения. Но как только начинают создавать политические противовесы, как только возникает нездоровая конкуренция, основанная не на интересах дела, а на личных амбициях и интересах – вот там получается такая ситуация, которую мы сейчас наблюдаем в Нижнем Новгороде.
Еще раз повторю, как мне кажется, за этими призывами отдельных депутатов, которые, кстати, большинством своих коллег не поддержаны, стоит ничто иное как нежелание отрываться от кормушки, которая уже много лет существует, от тех привычек, которые сложились в их образе жизни и от модели управления, когда можно жить не по закону, а по понятиям. Но очень важно этим людям понять, что такие времена безвозвратно прошли, и не стоит под благовидными предлогами и благообразными речами пытаться продлить свой комфортный уровень жизни за счет простых людей.
– Как вы в целом оцениваете перспективу этих действий Никитина?
– Я убежден, что решения главы региона, которые в этой части состоялись, а они, как показывают проведенные консультации, поддерживаются абсолютным большинством депутатского корпуса, очень важны сегодня для Нижегородской области. Кто-то считает их поспешными, но мне кажется, что мы уже опаздываем, и сделать это надо было значительно раньше. Очевидно, ситуация давно перезрела.
А то, что Глеб Сергеевич взялся за это в первую очередь, понимая, что не добавит себе спокойной жизни, что пренебрег, может быть, собственным рейтингом, хотя ему самому еще избираться и получать поддержку населения, говорит только о том, что для него первичны интересы дела, а не собственные амбиции. Очевидно, что решение этого вопроса будет являться фундаментом для успешного выполнения поставленных перед ним задач, задач, которые поставил Президент России, и если население области в сентябре месяце поддержит его на выборах, это будут и задачи, которые поставлены избирателями региона. Поэтому первые шаги Глеба Сергеевича я оцениваю очень высоко и с точки зрения профессиональных качеств руководителя, и с точки зрения личных.+
Мы с вами знаем, что ситуация в Нижегородской области очень непростая, и решиться на такие системные глубокие фундаментальные преобразования может только очень сильный человек. Конечно же, при поддержке депутатов, глав местного самоуправления, жителей области – всех тех, кто хочет развития и процветания для родного региона.
Фото: Dixinews.ru
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