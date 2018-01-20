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Михаил Бабич и Максим Соколов обсудили вопросы транспортной безопасности в регионах ПФО

20 января
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19 января 2018 года в Самаре полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов провели совместное выездное совещание по вопросу обеспечения транспортной безопасности в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах ПФО. В совещании приняли участие руководители регионов округа, федеральных служб и агентств по видам транспорта, представители федеральных органов власти, прокуратуры и общественных организаций.

M8lkjuv0f8ne0lhtbcvdrohlk14v9lez Михаил Бабич и Максим Соколов обсудили вопросы транспортной безопасности в регионах ПФО

Открывая совещание, полномочный представитель Михаил Бабич отметил, что в силу географического положения, экономической развитости и привлекательности регионов в округе сконцентрированы все виды перевозок с довольно внушительным пассажиропотоком и грузооборотом. На территории ПФО расположено 18 аэропортов, 68 железнодорожных вокзалов и 561 пассажирская станция, 25 речных вокзалов, более 150 пристаней и причалов.

Отдельно Михаил Бабич остановился на вопросах обеспечения транспортной безопасности в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Он обратил внимание собравшихся на то, что, по оценкам экспертов, в города-организаторы международного спортивного мероприятия (г.г.Н.Новгород, Самара, Саранск, Казань) ожидается прибытие свыше 2 миллионов зрителей и туристов, спортсменов, членов официальных делегаций международных спортивных команд и федераций, представителей средств массовой информации более чем из 30-ти стран мира. В течение последних нескольких лет в сфере совершенствования мер обеспечения безопасности на транспорте проделана значительная организационная и профилактическая работа. В регионах сформирована и продолжает совершенствоваться соответствующая региональная нормативная правовая база. В сфере обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности на объектах транспортной инфраструктуры органами государственной власти субъектов Российской Федерации, находящимися в пределах Приволжского федерального округа, принято более 600 нормативно-правовых актов. «Этой сложнейшей и важнейшей для людей проблеме мы уделяем самое пристальное внимание. Комплекс вопросов по транспортной безопасности регулярно обсуждается на заседаниях антитеррористических комиссий в регионах, на муниципальных антитеррористических комиссиях. Минимум два раза в год мы обсуждаем этот вопрос на окружной коллегии по безопасности. Все решения, которые необходимо реализовать не только по подготовке Чемпионата мира по футболу, но и в целом по транспортной безопасности, находятся в плотном графике. Они касаются железнодорожного, автомобильного, речного транспорта, портов, вокзалов, воздушного транспорта и аэропортов. Сегодня на совещании мы проверили ход исполнения этих поручений. Времени остается очень мало, ряд контрольных сроков завершается к 1 апреля. Очень важно, чтобы регионы синхронизировано вышли на выполнение поставленных задач. Конечно, требуется концентрация материальных, технических и людских ресурсов, но, тем не менее, эту задачу надо решить. Причем решать не в контексте Чемпионата мира, ее надо решить вообще. Чемпионат мира – хороший повод, чтобы эти сложные вопросы реализовать на практике», - подчеркнул Михаил Бабич.

Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов рассказал, что необходимо особо внимательно относиться к вопросам транспортной инфраструктуры и вопросам транспортной безопасности при проведении Чемпионата Мира по Футболу 2018 года.

Максим Соколов отметил, что подготовка к Чемпионату должна вестись не только в аэропортах, на автомобильных дорогах, в метрополитенах, но и на объектах железнодорожного, а в особенности автобусного транспорта, потому что большая часть болельщиков и гостей Чемпионата будет прибывать автобусами, а значит, нужно подготовить и автовокзалы.

В ходе совещания проанализирован опыт регионов ПФО в рассматриваемой сфере, обсуждены наиболее проблемные вопросы и выработаны дополнительные конкретные меры в области обеспечения безопасности деятельности транспортного комплекса в ПФО.

В Удмуртии в целях обеспечения транспортной безопасности регулярно проводятся заседания Координационного совета, на которых рассматриваются вопросы по антитеррористической защите объектов транспортной инфраструктуры, проводится мониторинг текущей ситуации и обсуждаются планы дальнейшей работы.

В соответствии с требованиями законодательства транспортные организации республики проводят оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и их категорирование, а также разрабатывают планы по обеспечению транспортной безопасности. В частности, выполняются мероприятия по оценке уязвимости и категорированию портов, аэропорта г. Ижевска, в том числе, самолетов авиакомпании «Ижавиа», железнодорожных станций и вокзалов Горьковской железной дороги, автостанций, в том числе, автобусов.

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