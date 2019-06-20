В деревне Кудрино Воткинского района располагается Центр временного содержания иностранных граждан МВД по Удмуртской Республике. Здесь временно проживают те, кто нарушил правила пребывания в нашей стране либо был судим, либо по другой причине получил решение Минюста о нежелательности пребывания на территории России. Все они подлежат принудительной высылке из нашей страны.
В Центре временного содержания иностранных граждан на прошлой неделе состоялось заседание Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Удмуртской Республике. Его участники обсудили вопросы соблюдения и защиты прав иностранных граждан, находящихся на территории Удмуртской Республики, особое внимание уделили обеспечению прав лиц, в отношении которых приняты решения о принудительной высылке из Российской Федерации.
«Отель» временного содержания
Рассчитанный на 59 человек, центр был открыт в Кудрино в декабре 2014 года. Деньги на его строительство выделялись и из бюджета Удмуртии. Условия содержания учитывают все половозрастные особенности находящихся там людей. Есть даже столы для пеленания детей. В каждом помещении – телевизор, санузел, душ. Его иногда сравнивают с трёхзвёздочным отелем с одной лишь разницей – на окнах решётки, а дверь железная с засовами. Впрочем, в отличие от подобных заведений в других регионах здесь, к примеру, разрешают пользоваться средствами связи. Единственное ограничение – в передвижении: центр покидать нельзя, а прогулки только в специальном дворике по расписанию.
Начальник учреждения Рафис Кудусов показал членам Общественного экспертного совета, приглашённым, представителям СМИ жилые помещения, пищеблок, медицинский кабинет, прогулочный двор.
– Центр временного содержания иностранных граждан – объект закрытого типа, и жизнь здесь подчинена строгим правилам, но при этом сравнивать его с тюрьмой нельзя. Больше полугода люди здесь не находятся, – говорит Рафис Хусаинович. – Вопросы выдворения и депортации оперативно и в тесном сотрудничестве решаем с судебными приставами и сотрудниками МВД. Особых проблем не возникает и с генконсульствами.
Обычная наполняемость 70-80 процентов, то есть 40-50 человек. Сегодня в центре содержится всего семь человек. В основном это граждане стран бывшего СССР. Но были и граждане Нигерии, ряда африканских стран, Сирии. Персонал нашего центра – 25 человек.
К решению проблем, связанных с миграцией и пребыванием в России иностранных граждан, причастны многие ведомства. Поэтому в работе Совета приняли участие представители полиции, миграционной службы, Управления исполнения наказаний, Роспотребнадзора, Миннаца Удмуртии, Верховного суда и прокуратуры, Минсоцполитики, службы судебных приставов.
Люди и трудовые ресурсы
Открывая мероприятие, Уполномоченный по правам человека в Удмуртской Республике Вениамин Соломенников отметил, что Президентом страны в конце прошлого года утверждена новая Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы. Современные тенденции в сфере миграции обусловлены в основном экономическими и социальными факторами. Удмуртия не является центром притяжения миграционных потоков, поэтому вопросы, связанные с соблюдением прав иностранных граждан, занимают незначительный объём от общего числа обращений, поступающих в адрес уполномоченного. Но такие обращения есть. Если ранее они в основном касались вопросов легализации проживания в Российской Федерации и приобретения гражданства Российской Федерации, то в последнее время основным источником поступления таких обращений являются лица, пребывающие в Центре временного содержания иностранных граждан, в отношении которых приняты решения о принудительном административном выдворении, депортации или реадмиссии за пределы Российской Федерации.
– Почему мы вынесли этот вопрос на заседание сегодняшнего совета? – говорит Вениамин Васильевич, – В конце прошлого года указом Президента России миграционная политика обозначена как вспомогательное средство для решения демографических и связанных с ними экономических проблем. И здесь появилось принципиально новое звучание. Эта политика должна быть направлена на создание благоприятных условий для добровольного переселения в Россию лиц, покинувших её по разным причинам, и способных, органично включившись в систему позитивных социальных связей, стать полноправными членами российского общества.
О создании условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан на заседании Совета рассказала заместитель министра национальной политики Удмуртской Республики Людмила Соковикова. Она остановилась только на проблемах, связанных с внешней трудовой миграцией.
– Актуальность проблемы заключается в дефиците трудовых ресурсов, вызванном неблагоприятной демографической ситуацией, – отметила Людмила Юрьевна. – И одно из экономически целесообразных решений этой проблемы является приток трудовых ресурсов в Россию. Но увеличение этих миграционных потоков приводит к усилению антимиграционных настроений и возрастанию мигрантофобии. Потому что в трудовую миграцию вовлекаются преимущественно молодые люди, большинство из которых даже не владеют русским языком. Они не имеют опыта жизни в инокультурной среде. Это провоцирует негативное отношение со стороны принимающего сообщества. По словам Людмилы Соковиковой, опросы показывают, что почти 60 процентов населения России негативно относятся к привлечению иностранной рабочей силы.
– Как сказал один швейцарец, нам нужна была иностранная рабочая сила, а к нам приехали люди, – прокомментировала ситуацию Людмила Юрьевна. Подводя итоги совещания, Вениамин Соломенников отметил, что в Удмуртии миграционная ситуация стабильна и контролируема. При этом не стоит успокаиваться. Требуется постоянно держать руку на пульсе, чтобы не допустить возможного социального напряжения.
ЦИТАТА
«Миграционные потоки не оказывают существенного влияния на экономическую, социальную и культурную жизнь в регионе», - считает начальник Управления по вопросам миграции МВД по Удмуртской Республике Константин Дубровин.
ЦИФРЫ и ФАКТЫ
За 2018 год на миграционный учёт поставлены 47557 иностранных граждан и лиц без гражданства. Первично поставлены на учёт по месту пребывания 19583 человека, из них на работу – 8632, по частным делам – 5717, на учёбу – 1183, в туристических целях – 1513, с иными целями – 2538.
За 4 месяца 2019 года на миграционный учёт поставлены 13320 иностранных граждан и лиц без гражданства. Более 80 процентов прибывших в регион лиц составляют граждане – выходцы из бывших республик Советского Союза. Лидеры по количеству поставленных на миграционный учёт – граждане Узбекистана, их 49 процентов.
Из стран дальнего зарубежья большинство прибывших в Россию составляют граждане Китая, их полтора процента, Ирака – 1,4 процента, Германии – 1,3 процента. С 2012 года основная цель въезда в Удмуртскую Республику – трудовая деятельность иностранных граждан.
По состоянию на 1 января 2019 года на территории республики осуществляли трудовую деятельность 3978 иностранных граждан. Из них по разрешению на работу, то есть представители стран дальнего зарубежья – 73 человека, по патенту, из стран СНГ, – 3905 человек.
В качестве туристов в Удмуртию прибыли 7,7 процента от общего количества приехавших. Здесь лидеры Германия, Китай, Южная Корея.
По учёбе лидерами являются Ирак, Узбекистан, Египет, Туркменистан. В 2018 году в высших учебных заведениях республики обучались 995 иностранных студентов, из них: в УдГУ – 502 студента, ИжГТУ – 270, ИГМА – 94, ГГПИ – 111, ИжГСХА – 18.
На 1 января 2019 года на территории Удмуртской Республики по разрешению на временное проживание находились 1316 человек. В структуре временно проживающих (до трёх лет) лидирует Украина. По виду на жительство сроком на 5 лет проживают 2318 человек.
На территории Удмуртской Республики постоянно проживают 3634 иностранных гражданина или 0,2 процента от постоянного населения Удмуртии (по состоянию на 1 января 2019 года).
• Должностными лицами, уполномоченными на составление административных протоколов в сфере миграции, выявлены и привлечены к административной ответственности за нарушения законодательства в сфере миграции 1780 лиц.
• Органами судебной власти в 2018 году вынесено 169 судебных решений об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации. Из них 87 – о выдворении в принудительном порядке с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по Удмуртской Республике. Кроме этого, вынесено 90 решений о депортации. Рост к 2017 году в два раза.
• За 4 месяца 2019 года органами судебной власти вынесено 47 судебных решений об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации, из них 35 – с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по Удмуртской Республике.
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