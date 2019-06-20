Главная » Общество » Миграционные потоки

Миграционные потоки

19 июня
0

На территории Удмуртии постоянно проживают 3634 иностранных гражданина или 0,2 процента от постоянного населения республики

%d0%bc%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f %d0%ba%d1%83%d0%b4%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%be Миграционные потоки

В деревне Кудрино Воткинского района располагается Центр временного содержания иностранных граждан МВД по Удмуртской Республике. Здесь временно проживают те, кто нарушил правила пребывания в нашей стране либо был судим, либо по другой причине получил решение Минюста о нежелательности пребывания на территории России. Все они подлежат принудительной высылке из нашей страны.

В Центре временного содержания иностранных граждан на прошлой неделе состоялось заседание Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Удмуртской Республике. Его участники обсудили вопросы соблюдения и защиты прав иностранных граждан, находящихся на территории Удмуртской Республики, особое внимание уделили обеспечению прав лиц, в отношении которых приняты решения о принудительной высылке из Российской Федерации.

«Отель» временного содержания

Рассчитанный на 59 человек, центр был открыт в Кудрино в декабре 2014 года. Деньги на его строительство выделялись и из бюджета Удмуртии. Условия содержания учитывают все половозрастные особенности находящихся там людей. Есть даже столы для пеленания детей. В каждом помещении – телевизор, санузел, душ. Его иногда сравнивают с трёхзвёздочным отелем с одной лишь разницей – на окнах решётки, а дверь железная с засовами. Впрочем, в отличие от подобных заведений в других регионах здесь, к примеру, разрешают пользоваться средствами связи. Единственное ограничение – в передвижении: центр покидать нельзя, а прогулки только в специальном дворике по расписанию.

Начальник учреждения Рафис Кудусов показал членам Общественного экспертного совета, приглашённым, представителям СМИ жилые помещения, пищеблок, медицинский кабинет, прогулочный двор.

– Центр временного содержания иностранных граждан – объект закрытого типа, и жизнь здесь подчинена строгим правилам, но при этом сравнивать его с тюрьмой нельзя. Больше полугода люди здесь не находятся, – говорит Рафис Хусаинович. – Вопросы выдворения и депортации оперативно и в тесном сотрудничестве решаем с судебными приставами и сотрудниками МВД. Особых проблем не возникает и с генконсульствами.

Обычная наполняемость 70-80 процентов, то есть 40-50 человек. Сегодня в центре содержится всего семь человек. В основном это граждане стран бывшего СССР. Но были и граждане Нигерии, ряда африканских стран, Сирии. Персонал нашего центра – 25 человек.

К решению проблем, связанных с миграцией и пребыванием в России иностранных граждан, причастны многие ведомства. Поэтому в работе Совета приняли участие представители полиции, миграционной службы, Управления исполнения наказаний, Роспотребнадзора, Миннаца Удмуртии, Верховного суда и прокуратуры, Минсоцполитики, службы судебных приставов.

Люди и трудовые ресурсы

Открывая мероприятие, Уполномоченный по правам человека в Удмуртской Республике Вениамин Соломенников отметил, что Президентом страны в конце прошлого года утверждена новая Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы. Современные тенденции в сфере миграции обусловлены в основном экономическими и социальными факторами. Удмуртия не является центром притяжения миграционных потоков, поэтому вопросы, связанные с соблюдением прав иностранных граждан, занимают незначительный объём от общего числа обращений, поступающих в адрес уполномоченного. Но такие обращения есть. Если ранее они в основном касались вопросов легализации проживания в Российской Федерации и приобретения гражданства Российской Федерации, то в последнее время основным источником поступления таких обращений являются лица, пребывающие в Центре временного содержания иностранных граждан, в отношении которых приняты решения о принудительном административном выдворении, депортации или реадмиссии за пределы Российской Федерации.

– Почему мы вынесли этот вопрос на заседание сегодняшнего совета? – говорит Вениамин Васильевич, – В конце прошлого года указом Президента России миграционная политика обозначена как вспомогательное средство для решения демографических и связанных с ними экономических проблем. И здесь появилось принципиально новое звучание. Эта политика должна быть направлена на создание благоприятных условий для добровольного переселения в Россию лиц, покинувших её по разным причинам, и способных, органично включившись в систему позитивных социальных связей, стать полноправными членами российского общества.

О создании условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан на заседании Совета рассказала заместитель министра национальной политики Удмуртской Республики Людмила Соковикова. Она остановилась только на проблемах, связанных с внешней трудовой миграцией.

– Актуальность проблемы заключается в дефиците трудовых ресурсов, вызванном неблагоприятной демографической ситуацией, – отметила Людмила Юрьевна. – И одно из экономически целесообразных решений этой проблемы является приток трудовых ресурсов в Россию. Но увеличение этих миграционных потоков приводит к усилению антимиграционных настроений и возрастанию мигрантофобии. Потому что в трудовую миграцию вовлекаются преимущественно молодые люди, большинство из которых даже не владеют русским языком. Они не имеют опыта жизни в инокультурной среде. Это провоцирует негативное отношение со стороны принимающего сообщества. По словам Людмилы Соковиковой, опросы показывают, что почти 60 процентов населения России негативно относятся к привлечению иностранной рабочей силы.

– Как сказал один швейцарец, нам нужна была иностранная рабочая сила, а к нам приехали люди, – прокомментировала ситуацию Людмила Юрьевна. Подводя итоги совещания, Вениамин Соломенников отметил, что в Удмуртии миграционная ситуация стабильна и контролируема. При этом не стоит успокаиваться. Требуется постоянно держать руку на пульсе, чтобы не допустить возможного социального напряжения.

ЦИТАТА

«Миграционные потоки не оказывают существенного влияния на экономическую, социальную и культурную жизнь в регионе», - считает начальник Управления по вопросам миграции МВД по Удмуртской Республике Константин Дубровин.

ЦИФРЫ и ФАКТЫ

За 2018 год на миграционный учёт поставлены 47557 иностранных граждан и лиц без гражданства. Первично поставлены на учёт по месту пребывания 19583 человека, из них на работу – 8632, по частным делам – 5717, на учёбу – 1183, в туристических целях – 1513, с иными целями – 2538.

За 4 месяца 2019 года на миграционный учёт поставлены 13320 иностранных граждан и лиц без гражданства. Более 80 процентов прибывших в регион лиц составляют граждане – выходцы из бывших республик Советского Союза. Лидеры по количеству поставленных на миграционный учёт – граждане Узбекистана, их 49 процентов.

Из стран дальнего зарубежья большинство прибывших в Россию составляют граждане Китая, их полтора процента, Ирака – 1,4 процента, Германии – 1,3 процента. С 2012 года основная цель въезда в Удмуртскую Республику – трудовая деятельность иностранных граждан.

По состоянию на 1 января 2019 года на территории республики осуществляли трудовую деятельность 3978 иностранных граждан. Из них по разрешению на работу, то есть представители стран дальнего зарубежья – 73 человека, по патенту, из стран СНГ, – 3905 человек.

В качестве туристов в Удмуртию прибыли 7,7 процента от общего количества приехавших. Здесь лидеры Германия, Китай, Южная Корея.

По учёбе лидерами являются Ирак, Узбекистан, Египет, Туркменистан. В 2018 году в высших учебных заведениях республики обучались 995 иностранных студентов, из них: в УдГУ – 502 студента, ИжГТУ – 270, ИГМА – 94, ГГПИ – 111, ИжГСХА – 18.

На 1 января 2019 года на территории Удмуртской Республики по разрешению на временное проживание находились 1316 человек. В структуре временно проживающих (до трёх лет) лидирует Украина. По виду на жительство сроком на 5 лет проживают 2318 человек.

На территории Удмуртской Республики постоянно проживают 3634 иностранных гражданина или 0,2 процента от постоянного населения Удмуртии (по состоянию на 1 января 2019 года).

• Должностными лицами, уполномоченными на составление административных протоколов в сфере миграции, выявлены и привлечены к административной ответственности за нарушения законодательства в сфере миграции 1780 лиц.

• Органами судебной власти в 2018 году вынесено 169 судебных решений об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации. Из них 87 – о выдворении в принудительном порядке с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по Удмуртской Республике. Кроме этого, вынесено 90 решений о депортации. Рост к 2017 году в два раза.

• За 4 месяца 2019 года органами судебной власти вынесено 47 судебных решений об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации, из них 35 – с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по Удмуртской Республике.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Игорь ЗУЕВ Все материалы этого автора

Читать также

Быть рабочим почетно
19 июня
**12 июня Общественная палата Удмуртии вручила призы победителям конкурса «Трудовые династии». Ими ст...
Под парусами милосердия
19 июня
Поддержка семей возрастёт, а в центрах занятости пройдёт модернизация...
«Удочка» для всей семьи
19 июня
Сотни жителей Удмуртии улучшили качество жизни благодаря социальным контрактам ...
Перепрофилирование завода в Камбарке будут обсуждать с жителями
19 июня
Проведение общественных слушаний с жителями – обязательное условие....

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо