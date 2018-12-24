Газета «Удмуртская правда» - партнёр «Российской газеты», поэтому с помощью коллег мы смогли задать свой вопрос Андрею Романченко: «Будет ли создан федеральный механизм компенсаций малообеспеченным семьям за покупку приставки?». Генеральный директор РТРС ответил на этот вопрос. Процитируем материал «Цифра даёт слово» в «Российской газете» за 19 декабря 2018 года № 285.
«Во-первых, в регионах разный подход к оказанию льгот, поддержке малообеспеченных. Во-вторых, механизмы поддержки устроены так, что её можно получить через органы социальной защиты, а они существуют на уровне субъектов Российской Федерации. Сейчас все регионы активно включились в эту работу. И люди, у которых недостаточно денег для того, чтобы купить себе приставку или новый телевизор, получат материальную поддержку. Это забота региональной власти.»
Далее Андрей Романченко приводит примеры такой работы в разных регионах.
На взгляд нашей редакции, это самый полный материал о переходе на цифровое вещание. С ним можно ознакомиться на сайте «Российской газеты» rg.ru
Ссылка на интервью: https://rg.ru/2018/12/18/romanchenko-perehod-na-cifrovoe-efirnoe-veshchanie-budet-poetapnym.html
Фото Михаил Синицын
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