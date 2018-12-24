Главная » Общество » Мифы о трудностях перевода на цифровое вещание развеял в «Российской газете» Андрей Романченко, генеральный директор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

Мифы о трудностях перевода на цифровое вещание развеял в «Российской газете» Андрей Романченко, генеральный директор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

19 декабря
0

По данным ряда СМИ и экспертов, пишет на первой полосе сегодняшнего номера «Российская газета» (rg.ru), до 30% телевизоров с переходом на «цифру» будут показывать чёрный экран? Правда ли это? Андрей Романченко отвечает на этот и другие вопросы в традиционной рубрике газеты «Деловой завтрак».

1 616d7ec5 Мифы о трудностях перевода на цифровое вещание развеял в «Российской газете» Андрей Романченко, генеральный директор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

Газета «Удмуртская правда» - партнёр «Российской газеты», поэтому с помощью коллег мы смогли задать свой вопрос Андрею Романченко: «Будет ли создан федеральный механизм компенсаций малообеспеченным семьям за покупку приставки?». Генеральный директор РТРС ответил на этот вопрос. Процитируем материал «Цифра даёт слово» в «Российской газете» за 19 декабря 2018 года № 285.

«Во-первых, в регионах разный подход к оказанию льгот, поддержке малообеспеченных. Во-вторых, механизмы поддержки устроены так, что её можно получить через органы социальной защиты, а они существуют на уровне субъектов Российской Федерации. Сейчас все регионы активно включились в эту работу. И люди, у которых недостаточно денег для того, чтобы купить себе приставку или новый телевизор, получат материальную поддержку. Это забота региональной власти.»

Далее Андрей Романченко приводит примеры такой работы в разных регионах.

На взгляд нашей редакции, это самый полный материал о переходе на цифровое вещание. С ним можно ознакомиться на сайте «Российской газеты» rg.ru

Ссылка на интервью: https://rg.ru/2018/12/18/romanchenko-perehod-na-cifrovoe-efirnoe-veshchanie-budet-poetapnym.html

Фото Михаил Синицын

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Елена БОРОДИНА Все материалы этого автора

Читать также

Кофемолка – Ярослав Семенов. Ярослав Семёнов: «Удмуртия меняет меня»
24 декабря
**Председатель Правительства Удмуртии рассказал о пионерском детстве, воплощённой мечте о службе в ар...
Боты-юристы и роботы-врачи: будущее наступило или фантастические творения в телекоме
24 декабря
**24 декабря 2018 года. Удмуртия. 2018-ый претендует остаться в памяти годом фантастики: более 100 фи...
Коляска «сама» поднялась на крышу авто. Подъёмник Салавата Бакиева – первый в России
24 декабря
**В фойе Государственного театра кукол раздались довольно высокие звуки движущего устройства. Это Сал...
За «белой дверью» – океан профессий. В республике торжественно открыт Центр трудовой реабилитации и абилитации
24 декабря
**Тон празднику, прошедшему в Государственном театре кукол и посвящённому открытию Центра трудовой ре...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо