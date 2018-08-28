С июля 2018 года все МФЦ республики функционируют в новых условиях. Существовавшая ранее децентрализованная система была реорганизована.
Произошёл поэтапный переход МФЦ с муниципального уровня на уровень республики, затем в единое автономное учреждение.
Окончательные итоги пока подводить рано. Но положительные моменты уже можно отметить. Так, из 28 отдельных юридических лиц сформировано одно автономное учреждение с филиальной сетью на всей территории республики. На 13 процентов увеличено количество сотрудников, непосредственно участвующих в оказании услуг. Централизованы функции кадрового, бухгалтерского, юридического сопровождения деятельности учреждения, что позволило сократить административно-управленческий персонал на 27,3 процента. Равномерно перераспределена интенсивность нагрузки на специалистов приёма с учётом территориального расположения и особенностей каждого МФЦ. С 1 июля 2018 года введена новая система оплаты труда работников МФЦ, стимулирующая каждого сотрудника на повышение профессиональной квалификации и эффективности работы.
За счёт централизации закупочной деятельности, оптимизации маршрутов доставки документов экономия составила около 1 миллиона рублей.
Проведён анализ полезного использования площадей и выявлены не эффективно используемые площади, которые планируется предложить внешним арендаторам. По предварительным оценкам, это сэкономит на содержании имущества более 500 тысяч рублей. Кроме того, определен единый перечень и стоимость платных услуг. По словам Михаила Тумина, это позволит развивать деятельность по оказанию населению сопутствующих услуг по всей республике.
Глава Удмуртии Александр Бречалов дал положительную оценку проделанной Министерством экономики работе по реорганизации автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики».
Экономический эффект от проведённых мероприятий по оптимизации деятельности учреждения оценивается ориентировочно в 6,2 миллиона рублей.
В целом, по оценке Минэкономразвития России, эффект от перехода на централизованную систему может составить от 5 до 15 процентов от общего объёма финансирования сети МФЦ в год.
Первоочередной задачей остаётся сохранение достигнутых показателей, определённых Указом Президента РФ № 601: время ожидания в очереди – не более 15 минут; повышение уровня удовлетворённости заявителей – до 90 процентов.
Для этого планируется проведение комплекса мероприятий по повышению производительности труда, оптимизации процессов работы, в том числе за счёт развития информационных систем.
Факты
В городах и районах республики работают 32 офиса МФЦ и 138 территориально обособленных структурных подразделений. Это 485 окон приёма документов. Всего в системе МФЦ трудятся 760 человек.
Общее количество услуг, оказываемых в МФЦ, на сегодняшний день составляет 167 видов: федеральных, региональных и муниципальных.
В 2017 году услугами МФЦ воспользовались 981 тысяча жителей республики, что на 30 процентов больше, чем в 2016 году. На 1 августа этого года услуги в МФЦ получили уже 607 тысяч человек. К концу года планируется принять более 1 миллиона граждан. В связи с этим прогнозируется увеличение госпошлины, поступающей в бюджет республики. На 1 августа 2018 года поступило 110,8 миллиона рублей, к концу года прогнозируется порядка 190 миллионов рублей.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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