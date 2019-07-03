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Межсезонье. Турнир равных

2 июля
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С 3 июля в Ижевске пройдёт предсезонный футбольный турнир. В нём участвуют команды ПФЛ (Профессиональной футбольной лиги).

Ball football grass 1267380 Межсезонье. Турнир равных

С «Зенитом-Ижевском» в турнире встретятся «КАМАЗ» (Набережные Челны), «Звезда» (Пермь), «Носта» (Новотроицк), «Челябинск» и «Уфа-2». Игры пройдут на двух стадионах. То есть Ижевск на неделю станет одним из самых футбольных городов.

Ижевская команда все матчи проведёт на стадионе «Купол» в парке имени Кирова. Зенитовцы будут играть в одно и то же время – с 18 часов: 3 июля – с «Ностой, 4 июля – с «Челябинском», 7 июля – с «КАМАЗом», 8 июля – с «Уфой-2». А вот заключительный матч с пермской «Звездой» начнётся 10 июля утром в 10 часов 30 минут.

Гости проведут матчи между собой на Центральном стадионе «Зенит». В первой игре 3 июля в 10 часов 30 минут встретятся «Звезда» (Пермь) с «Уфой-2». А в 19 часов 3 июля на Центральном стадионе сыграют «КАМАЗ» с «Челябинском». В следующие дни можно будет посмотреть по одному-два матча. Турнир проводится не впервые. По опыту прошлых лет можно утверждать, что в большинстве команд сильно изменятся составы. Кроме того, не ограничивается число замен в ходе матча, так что команда порой меняется на глазах. Бывало, что в Ижевск на предсезонный турнир приезжали команды и классом выше, но в этом году календарные игры в ФНЛ (Футбольной национальной лиге) начинаются раньше. Стартовые матчи ФНЛ можно будет начать смотреть до окончания предсезонного ижевского турнира, но… на экране компьютера или телевизора.

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Автор статьи

Александр СТАРШОВ Все материалы этого автора

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