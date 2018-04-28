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Международный турнир по танцевальному спорту Кубок Главы Удмуртской Республики-2018 пройдёт в Ижевске

28 апреля
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29, 30 апреля и 1 мая 2018 года в столице Удмуртской Республики состоится традиционный VIII Международный турнир по танцевальному спорту "Кубок Главы Удмуртской Республики". В рамках турнира пройдут соревнования: WDSF OPEN St&La, Всероссийские соревнования Юниоры-1 St&La, Первенство Приволжского Федерального Округа Юниоры-1 St. Местом проведения турнира традиционно станет Ледовый дворец "Олимпиец"(ул. Удмуртская, 222а).

%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%8b Международный турнир по танцевальному спорту Кубок Главы Удмуртской Республики-2018 пройдёт в Ижевске

Официальная церемония открытия состоится 30 апреля в 20.30. В состав судейской коллегии турнира входят ведущие специалисты World Dance Sport Federation и Всероссийской Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.

В этом году гостями региона станут двукратные чемпионы Мира в категории "Молодёжь" и "Молодёжь до 21 года", финалисты чемпионата России в категории "Взрослые" , бронзовые призеры кубка Мира Никитин Евгений и Милютина Анастасия. В столице региона соберутся судьи и спортсмены более 20 российских регионов, а также из зарубежных стран: Италии, Австралии, Словении, Словакии, Чехии, Белоруссии, Израиля. По прогнозам организаторов в соревнованиях примут участие более 3500 спортсменов. Возраст участников – от пяти лет и старше. Посетить турнир планирует более 1500 зрителей и любителей танцевального спорта. Программа размещена на сайте udmurtrepubliccup.ru

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