Официальная церемония открытия состоится 30 апреля в 20.30. В состав судейской коллегии турнира входят ведущие специалисты World Dance Sport Federation и Всероссийской Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.
В этом году гостями региона станут двукратные чемпионы Мира в категории "Молодёжь" и "Молодёжь до 21 года", финалисты чемпионата России в категории "Взрослые" , бронзовые призеры кубка Мира Никитин Евгений и Милютина Анастасия. В столице региона соберутся судьи и спортсмены более 20 российских регионов, а также из зарубежных стран: Италии, Австралии, Словении, Словакии, Чехии, Белоруссии, Израиля. По прогнозам организаторов в соревнованиях примут участие более 3500 спортсменов. Возраст участников – от пяти лет и старше. Посетить турнир планирует более 1500 зрителей и любителей танцевального спорта. Программа размещена на сайте udmurtrepubliccup.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.