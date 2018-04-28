Фестиваль по скандинавской ходьбе Сарапул второй год подряд принимает участников фестиваля по скандинавской ходьбе. Этапы фестиваля про...

Визит. Лыжные гонки в приоритете В Ижевске 17 апреля побывала трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе – президент Федерации лыж...

5-й этап III Международного фестиваля скандинавской ходьбы пройдет в городе Сарапул 22 апреля Организаторы приглашают жителей республики принять участие в бесплатных личных и командных стартах, к...