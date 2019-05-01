Сотрудники Госавтоинспекции будут следить, соблюдают ли водители ПДД....

Педагоги республики получат из бюджета 78 миллионов рублей...

**19 апреля на площадке Дворца детского (юношеского) творчества в 6 раз состоится «Ночь карьеры в IT»...