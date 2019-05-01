В Удмуртской Республике с начала учебного года работает цифровой проект Яндекс.Учебник. Это сервис для учителей начальных классов, в библиотеке которого находится более 12 тысяч заданий по математике и русскому языку, разработанных методистами и учёными с учётом требований федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных программ для начальной школы.
Сервис работает во всей России: свыше 36 000 начальных классов из более чем 25 регионов используют этот бесплатный цифровой ресурс. Чтобы повысить квалификацию, учителя могут принимать участие в обучающих вебинарах и семинарах, которые проводят создатели сервиса. В Удмуртии за прошедшие месяцы сервис оценили почти 700 учителей и более 10 000 детей региона.
«Пока о том, как внедрение данного учебника повлияло на качество обучения, сказать трудно, но когда видишь «горящие» глаза детей и их интерес к уроку, это дорогого стоит, – рассказала Татьяна Быкова, заместитель директора по УВР МБОУ «Школа кадетского движения» города Ижевска. – В сервисе есть возможность отобрать оптимальные карточки для отработки пройденного на уроке материала».
Из 684 учителей, использующих новый электронный инструмент в Удмуртии, только 396 работают в Ижевске. Остальные преподают в небольших городах, в частности, в Воткинске (83 учителя), Сарапуле (56 учителей) и Глазове (35 учителей).
Чем хорош переход на «цифру»? Задания в электронном сервисе проверяются автоматически, что позволяет учителю экономить время на рутинных задачах. Учитель видит статистику по результатам работы каждого ученика и всего класса в целом и получает возможность принимать более точные индивидуальные педагогические решения на основе этой аналитики.
Сочетание классической методики преподавания и передовых технологий позволяет персонализировать обучение, учитывая индивидуальные особенности каждого ребёнка. Методисты, составляющие электронный учебник, заботятся о создании межпредметных связей в заданиях по русскому языку и математике и регулярно добавляют подборки актуальных задач с примерами из современных реалий. При этом сервис позволяет экономить время: на составление домашнего задания учитель тратит в среднем 15 минут, а дети справляются с выполнением упражнений меньше, чем за 10 минут. Цифровые технологии позволяют школе работать в темпе и информационных объёмах нового времени.
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