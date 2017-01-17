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Месячник русской культуры проходит в Алнашском районе

17 января
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Exact 600x280 12 Месячник русской культуры проходит в Алнашском районе

Традиционно в январе в Алнашском районе проходит месячник русской культуры. В этом году он открылся зажиганием Новогодней ёлки, хороводами и народными гуляньями, рождественскими посиделками и фестивалем детского творчества «Рождественская звезда».

Подхватили его выставки и кулинарные вечера в школах и училищах, а также русские народные игры и забавы на свежем воздухе в детских садах района.

Накануне Крещения в Алнашской Детской школе искусств состоится праздничный концерт. А в районной библиотеке в знаменитый Васильев вечер пройдут посиделки о русском фольклоре с чаепитием.

20 января всех желающих приглашают на круглый стол по вопросам межнациональных отношений.

Завершится месячник русской культурой двумя фестивалями. 26 января в Центре русской культуры «Надежда» (при Асановском совхозе-техникуме) состоится районный фестиваль исполнителей русской песни «Хранители». 27 января в Центре культуры и искусств села Алнаши пройдет районный фестиваль «Ярмарочные гулянья» среди дошкольных учреждений района.

Фото: udmddn.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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