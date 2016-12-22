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Месячник безопасности дорожного движения завершается в школах Ижевска

20 декабря
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Школьники 4-5-х классов ижевских школ участвовали в конкурсе знатоков Правил дорожного движения. Этот конкурс организовало Удмуртское республиканское отделение Всероссийского общества автомобилистов.

Кроме экзаменов по Правилам дорожного движения, состоялась интерактивная игра «Мой друг велосипед». Выступая в своих стенах, команда гимназии № 56 сразу вышла в лидеры. Ее участники в личном первенстве заняли весь пьедестал почета. Чемпионкой названа Ева Карадейкина (она ответила быстрее всех и без ошибок на 20 вопросов).

Прошлогодняя победительница Алина Садыйкова затратила на правильные ответы на одну минуту больше. Милана Федотова заняла третье место, допустив две ошибки. В командном зачете опередила всех команда гимназии № 56 (руководитель отряда юных инспекторов движения Наталья Колотова). Победители и призеры награждены кубками и медалями.

Конкурс расценивается как этап начальной подготовки к всероссийскому конкурсу «Безопасное колесо» 2017 года. В прошедшем сезоне команда из Удмуртии попала в двадцатку лучших, а Полина Акмарова из Малопургинского района заняла десятое место в сумме многоборья. Есть возможность улучшать эти результаты как в личном, так и в командном зачете.

Виктор КОЩЕЕВ

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