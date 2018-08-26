Надёжному инвестору и сети в руки. Капитальные вложения в жилищно–коммунальное хозяйство растут **Рекордные два миллиарда рублей будут инвестированы в этом году в жилищно–коммунальное хозяйство Удм...

На волоске от мирового рекорда. На манеже Государственного цирка Удмуртии исполнен уникальный трюк **В Государственном цирке Удмуртии представлена заявка на мировой рекорд: артистка программы «Слоны и...

Свадьбы земные и потусторонние. В деревне, возникшей благодаря истории любви, до сих пор справляют «третью свадьбу» – для мертвецов **Мы продолжаем проект, в котором знакомимся с такой Удмуртией, какой её не покажут в официальных этн...