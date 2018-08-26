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Место пребывания и принимающая сторона

26 августа
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Разъяснения об изменениях, внесённых в Федеральный закон «О миграционном учёте иностранных граждан».

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8 июля 2018 года в силу вступил Федеральный закон № 163-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Принятый закон разъясняет, кто конкретно должен выступать в качестве принимающей стороны. Ранее правовая неопределённость не позволяла однозначно трактовать, кто должен выступать в качестве принимающей стороны: лицо, у которого иностранный гражданин проживает, или лицо, у которого иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность и, соответственно, кто подлежит ответственности за нарушение правил миграционного учёта.

В настоящее время положениями Федерального закона № 163-ФЗ уточнены термины «место пребывания» и «принимающая сторона», а также конкретизированы основания постановки на учёт в зависимости от места пребывания.

В качестве места пребывания сохраняются жилое помещение, не являющееся местом жительства, и иное помещение, введено новое условие о необходимости фактического проживания иностранного гражданина в этих помещениях (регулярного использования для сна и отдыха).

В силу внесённых изменений физическое или юридическое лицо является принимающей стороной для иностранного гражданина или лица без гражданства в случае предоставления в соответствии с законодательством Российской Федерации данному иностранному гражданину или лицу без гражданства жилого или иного помещения для фактического проживания. Постановка на учёт по месту пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в данном случае осуществляется по адресу предоставленного жилого или иного помещения.

В том числе в качестве принимающей стороны могут выступать физические и юридические лица, предоставившие в соответствии с законодательством Российской Федерации для фактического проживания иностранному гражданину жилое или иное помещение, которое предоставлено принимающей стороне во владение и (или) пользование на основании гражданско-правового договора с правом предоставления данного помещения третьим лицам.

Кроме того, иностранный гражданин подлежит постановке на учёт по адресу организации, в которой он в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещённую законодательством Российской Федерации деятельность.

Иностранный студент, проживающий в период обучения в съёмном жилом помещении, подлежит постановке на учёт по адресу этого жилого помещения. Принимающей стороной для данного иностранного студента будет являться лицо, предоставившее ему это жилое помещение и на которое возлагается обязанность по предоставлению необходимых документов для постановки иностранного студента на учёт по месту пребывания.

Елена Кузнецова, врио начальника УФМС МВД по Удмуртской Республике.

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