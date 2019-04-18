Главная » Экономика » Местное самоуправление. Курс на развитие

Местное самоуправление. Курс на развитие

12 апреля
0

В Удмуртии проходит конкурс «Лучшее муниципальное образование»

%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%8b Местное самоуправление. Курс на развитие

В Администрации Главы и Правительства Удмуртии началось заслушивание проектов участников конкурса «Лучшее муниципальное образование в Удмуртской Республике» по итогам работы за 2018 год. Руководители муниципалитетов представляют различные проекты. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев, например, защитил проект «Умный город», а глава Воткинского района Илья Прозоров познакомил конкурсную комиссию с работой «Туризм как фактор развития территории района».

– Идёт серьёзная борьба среди глав муниципальных образований республики за гранты, – сообщила заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртии - начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Вероника Лекомцева. – На конкурс представлены интересные, серьёзные, комплексные проекты по приоритетным направлениям развития муниципалитетов. Конкурсная комиссия определяет не только целевые группы и широту охвата проектом жителей наших городов, районов и поселений, но учитывает и степень влияния итогового результата на развитие всей экономики и социальной сферы, привлечение иных источников финансирования проекта и, конечно, участие самих граждан в его разработке и реализации.

Награждение победителей конкурса пройдёт 24 апреля 2019 года на республиканском торжественном собрании, посвящённом Дню местного самоуправления.

В тему

Конкурс «Лучшее муниципальное образование» проводится в Удмуртии с 2001 года. В 2018 году на поддержку проектов муниципальных образований, участвовавших в конкурсе, было выделено 14 миллионов рублей из бюджета республики, дополнительные 48 миллионов рублей предоставили предприятия, предприниматели и граждане. Эти деньги были направлены на благоустройство населённых пунктов, газификацию, развитие туристических маршрутов, реконструкцию памятников, реализацию инфраструктурных проектов и гражданских инициатив.

В 2019 году в конкурсе участвуют 81 муниципальное образование. Победителей и призёров выберет конкурсная комиссия, в состав которой входят представители Министерства экономики УР, Министерства социальной политики и труда УР, Министерства финансов УР, Государственного Совета УР, Общественной палаты республики, Корпорации развития Удмуртии.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

Читать также

Отчётный интерес
17 апреля
Внимание граждан к своим кредитным историям выросло в несколько раз...
Отечественная промышленность с японским качеством
17 апреля
**Соглашение о сотрудничестве между ООО «ИжПромТех» и компанией NSK сыграет значительную роль в разви...
Дома, которые удивят ижевчан
16 апреля
Крупнейший застройщик Перми начал возведение жилого комплекса в столице Удмуртии ...
Селяне Удмуртии полностью подготовились к посевной кампании
16 апреля
Об этом доложила министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова....

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо