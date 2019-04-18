В Администрации Главы и Правительства Удмуртии началось заслушивание проектов участников конкурса «Лучшее муниципальное образование в Удмуртской Республике» по итогам работы за 2018 год. Руководители муниципалитетов представляют различные проекты. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев, например, защитил проект «Умный город», а глава Воткинского района Илья Прозоров познакомил конкурсную комиссию с работой «Туризм как фактор развития территории района».
– Идёт серьёзная борьба среди глав муниципальных образований республики за гранты, – сообщила заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртии - начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Вероника Лекомцева. – На конкурс представлены интересные, серьёзные, комплексные проекты по приоритетным направлениям развития муниципалитетов. Конкурсная комиссия определяет не только целевые группы и широту охвата проектом жителей наших городов, районов и поселений, но учитывает и степень влияния итогового результата на развитие всей экономики и социальной сферы, привлечение иных источников финансирования проекта и, конечно, участие самих граждан в его разработке и реализации.
Награждение победителей конкурса пройдёт 24 апреля 2019 года на республиканском торжественном собрании, посвящённом Дню местного самоуправления.
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Конкурс «Лучшее муниципальное образование» проводится в Удмуртии с 2001 года. В 2018 году на поддержку проектов муниципальных образований, участвовавших в конкурсе, было выделено 14 миллионов рублей из бюджета республики, дополнительные 48 миллионов рублей предоставили предприятия, предприниматели и граждане. Эти деньги были направлены на благоустройство населённых пунктов, газификацию, развитие туристических маршрутов, реконструкцию памятников, реализацию инфраструктурных проектов и гражданских инициатив.
В 2019 году в конкурсе участвуют 81 муниципальное образование. Победителей и призёров выберет конкурсная комиссия, в состав которой входят представители Министерства экономики УР, Министерства социальной политики и труда УР, Министерства финансов УР, Государственного Совета УР, Общественной палаты республики, Корпорации развития Удмуртии.
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