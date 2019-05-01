В Удмуртии законодательно были установлены меры социальной поддержки только для молодых педагогических работников, преподающих в сельских школах. Они предполагали выплаты в первые три года работы молодого специалиста. По истечении первого года – 40 тысяч рублей, второго – 60, третьего – 80 тысяч рублей. Теперь такие подъёмные будут получать молодые учителя и городских школ. В бюджете 2019 года уже запланированы дополнительные средства на единовременные выплаты молодым учителям.
На IV сессии Государственного Совета УР депутаты в двух чтениях внесли изменения в статьи 15 и 16 республиканского закона «О реализации полномочий в сфере образования».
Корректировки предусматривают распространение социальной поддержки для молодых специалистов, получивших среднее или высшее профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» или в области преподаваемого предмета, и принятых на работу на должности педагогических работников в муниципальные или в государственные образовательные организации региона, расположенные как в сельских населённых пунктах, так и в городах республики.
Кроме того, принятые в изменения в соответствии с федеральным законодательством позволят предоставлять гарантии и компенсацию педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Размер и порядок выплаты указанной компенсации будет устанавливаться Правительством Удмуртии.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.