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Меры поддержки. Подъёмные городским педагогам

30 апреля
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School 2276269 960 720 Меры поддержки. Подъёмные городским педагогам

В Удмуртии законодательно были установлены меры социальной поддержки только для молодых педагогических работников, преподающих в сельских школах. Они предполагали выплаты в первые три года работы молодого специалиста. По истечении первого года – 40 тысяч рублей, второго – 60, третьего – 80 тысяч рублей. Теперь такие подъёмные будут получать молодые учителя и городских школ. В бюджете 2019 года уже запланированы дополнительные средства на единовременные выплаты молодым учителям.

На IV сессии Государственного Совета УР депутаты в двух чтениях внесли изменения в статьи 15 и 16 республиканского закона «О реализации полномочий в сфере образования».

Корректировки предусматривают распространение социальной поддержки для молодых специалистов, получивших среднее или высшее профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» или в области преподаваемого предмета, и принятых на работу на должности педагогических работников в муниципальные или в государственные образовательные организации региона, расположенные как в сельских населённых пунктах, так и в городах республики.

Кроме того, принятые в изменения в соответствии с федеральным законодательством позволят предоставлять гарантии и компенсацию педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Размер и порядок выплаты указанной компенсации будет устанавливаться Правительством Удмуртии.

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Автор статьи

Павел ВЕТРОВ Все материалы этого автора

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