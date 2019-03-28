Школа для «умного» города
2 февраля директор Гуманитарного лицея, кандидат педагогических наук, член Общественной палаты УР Михаил Черемных презентовал проект «Городская сетевая старшая школа–комплекс в Ижевске», который, в частности, предусматривает появление в районах города 5 школьных зданий в среднем на 1000 мест каждое. Здесь старшеклассники после 9–го класса смогут завершить общее образование с учётом индивидуальных образовательных запросов. По мнению автора проекта, за счёт сосредоточения в школе–комплексе образовательных, кадровых, материально–технических ресурсов и использования смешанных технологий – сетевое, дистанционное образование – можно дать детям современное качественное образование и решить проблему дефицита ученических мест.
– Реализация проекта требует масштабных инвестиций и обещает прорыв в системе школьного образования Ижевска, – отметил руководитель Общественной палаты УР Рашид Хуснутдинов. – В основе проекта современные подходы к образованию старших школьников. Весьма интересным представляется экономический и организационный эффект от его реализации. Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев подчеркнул, что проект позволит создать в школах уникальное образовательное пространство и вырастить новое поколение горожан, готовых жить и работать в современном «умном» городе.
Праздник спорта и добра
10 марта на базе спортивного комплекса «Чекерил» прошли республиканские детские соревнования по горным лыжам «Старты мечты». В них приняли участие более 40 детей с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются по программе «Лыжи мечты», основанной в 2014 году актёром и режиссёром Сергеем Белоголовцевым и его супругой. В Удмуртии над реализацией проекта работает сплочённая команда энтузиастов под руководством Александры Семёновой, заместителя председателя Общественной палаты УР. «Старты мечты–2019», как и в прежние годы, объединили сотни жителей Удмуртии, десятки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Юных участников соревнований по традиции поддержали известные люди республики, вместе они прокатились по горнолыжным трассам «Чекерила». К спортсменам присоединились солисты рок–группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко, которые написали гимн федеральной программы «Лыжи мечты» и даже сняли видеоклип.
В тему
В декабре 2018 года Александра Семёнова вошла в число 11 лауреатов премии «Признание». Благодаря поддержке республики проект «Лыжи мечты» получил дальнейшее развитие: для занятий водными видами спорта были приобретены байдарки и каяки. Также в 2018 году проект команды «Лыжи мечты» в Удмуртии победил в конкурсе фонда президентских грантов. В июле в республике будет запущен проект «Лето вместе» – Первый всероссийский фестиваль летних видов спорта для детей–инвалидов и их семей.
Диалог с прокурором
22 марта в Научной библиотеке им. В.А. Журавлёва Удмуртского госуниверситета состоялась встреча в рамках нового проекта Общественной палаты УР «Диалог с прокурором». В ней приняли участие прокурор УР Артём Николаев и член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Общественную палату УР представили Пётр Ёлкин, Валерий Ходырев, Владимир Черников, Сергей Морозов, Андрей Аввакумов, Максим Воробьёв, Максим Гаврилов и Сергей Пермяков. Встреча показала, что общественников Удмуртии интересуют проблемы оборота алкоголя, качества общественного питания, профилактики правонарушений и другие общественно значимые вопросы. Во время общения Артём Николаев официально принял ряд обращений граждан.
Общественная палата УР будет проводить такие встречи регулярно.
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