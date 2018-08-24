Установить мемориальные доски знаменитым журналистам, которые работали в здании по адресу ул. Пастухова, 13 предложил главный редактор газеты «Удмуртская правда» Энвиль Касимов. «Здание историческое, здесь происходило очень много знаменательных событий в истории журналистики. Нужны какие-то знаки силы, чтобы можно было с гордостью заходить в это здание», - сказал он.
Эту инициативу поддержала Елена Капитоненко. Союз журналистов УР совместно с «Удмуртской правдой» установит на здании несколько памятных досок. Одним из первых имён, которое может появиться на здании – имя известного поэта и журналиста Флора Васильева.
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