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Мемориальные доски в память журналистам могут установить в Ижевске

24 августа
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Мемориальные доски с именами почетных журналистов Удмуртии могут появиться на историческом здании в центре города, где на протяжении многих лет существовали редакции различных изданий. Эту инициативу обсудили в редакции «УП» с председателем Союза журналистов Удмуртии Еленой Капитоненко.

Img 2110 Мемориальные доски в память журналистам могут установить в Ижевске

Установить мемориальные доски знаменитым журналистам, которые работали в здании по адресу ул. Пастухова, 13 предложил главный редактор газеты «Удмуртская правда» Энвиль Касимов. «Здание историческое, здесь происходило очень много знаменательных событий в истории журналистики. Нужны какие-то знаки силы, чтобы можно было с гордостью заходить в это здание», - сказал он.

Эту инициативу поддержала Елена Капитоненко. Союз журналистов УР совместно с «Удмуртской правдой» установит на здании несколько памятных досок. Одним из первых имён, которое может появиться на здании – имя известного поэта и журналиста Флора Васильева.

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