Душа каждого музея – его посетители. Только для них он бережет и хранит сокровища, сокрытые в редких предметах, необычайных интерьерах и невероятных рассказах.
Вот уже тридцать лет прошло с тех пор, как в Сарапуле появился единственный в России Мемориальный дом-музей академика Николая Васильевича Мельникова. Для посетителей его открыли морозным днем 20 января 1987 года.
Удивительная судьба дома-музея переносит нас в далекое прошлое. В 1909 году в семье Мельниковых в Сарапуле родился мальчик Коля. Этот дом запомнил его смех, школьные годы и голоса родителей. Спустя годы Николай Васильевич станет ученым с мировым именем, а дом, в котором он жил, перенесут с одной улицы на другую и создадут в нем музей, где по крупицам собрана бесценная информация и накоплен личный фонд академика горных наук.
Идейными вдохновителями стали неравнодушные к истории своего города люди, директор Музея истории и культуры Среднего Прикамья Виктор Аркадьевич Шадрин, первая заведующая домом-музеем академика Н.В. Мельникова Любовь Федосеевна Глухова-Орлова, сотрудники музея, родственники и коллеги академика.
За три десятилетия экспозиция пополнилась интересными материалами, личными предметами ученого, редкими книгами научной библиотеки. Музей формировал удивительные выставки «Вот такие мы из Сарапула», «По одежке встречают…» и рассказывал посетителям о новых людях мира науки, имена которых тесно связаны с Сарапулом.
Здесь всегда с теплотой и заботой принимают экскурсантов, предлагая для них разные по тематике и форме познавательные программы: «Академик из рода чеботарей», «За одного ученого двух неученых дают», «Укротитель плазмы».
2016 год - старт развития парковой территории и реализации нового проекта «Парк науки». В летние месяцы он привлек особое внимание, стал интерактивной площадкой в городском пространстве. «Науколесье», представленное малыми архитектурными объектами «Лукоморье», «Пескарь Премудрый», «Сандалии-скородумы», в настоящее время пользуется большим спросом. Парк - место семейного отдыха. В ближайшее время здесь появится «Аллея ученых» и «Академгородок».
Юбилей и сравнительно молодой возраст музея - это начало пути дальнейшего совершенствования. Добрых дел и великих открытий! С днем рождения, музей!
Оксана РАТНИКОВА, заведующий научно-просветительским отделом «Мемориальный дом-музей академика Н.В. Мельникова» МБУК «МИКСП».
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