Команда волейболистов филиала «Удмуртэнерго» представила «МРСК Центра и Приволжья» на соревнованиях ПАО «Россети» В Санкт-Петербурге завершился турнир среди дочерних обществ ПАО «Россети» по волейболу. В «Кубке Росс...

В глазове проведена 25-я традиционная матчевая встреча по спорту «Глазовская звезда» В г. Глазове 30-31 марта 2018 г. проведена 25-я традиционная матчевая встреча по спорту «Глазовская з...

Финал. Хоккей на валенках – медали из войлока Команда с Татарбазара (Ленинский район) заняла первое место на Кубке Ижевска по хоккею на валенках. К...