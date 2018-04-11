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Мемориал. Играли до последнего

6 апреля
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Очередной Всероссийский турнир памяти Олега Богданова собрал большое количество участников. Легкоатлетический манеж в Ижевске вмещает много теннисных столов, и всё же предварительные этапы потребовали, чтобы партии продолжались до позднего вечера.

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А ветераны в день финалов сражались так упорно, что заключительная партия (причём за 5–6–е места) завершилась уже в ходе официальной церемонии награждения.

Ижевские представительницы отлично проявили себя в возрастной категории 2004–2006 годов рождения. Все три призовых места заняли по порядку Екатерина Кильдебаева, Дарья Дубовикова и Валерия Матвеева. Их ровесник Виталий Чепкасов занял первое место среди юношей А первой награду за победу получила в самой младшей категории Элина Захарова. Даниилу Сюрсину из Воткинска удалось занять третье место.

В основной группе участников (от 19 до 39 лет) победителем стал Антон Лушников (Ижевск). В своих возрастных категориях победителями стали ижевчане Дмитрий Беркутов и Константин Воронов.

Олег Богданов был известным спортсменом в обществе «Локомотив», а в последнее время работал в страховой организации и старался, как возможно, поддерживать спортивные команды. Поэтому и память о нём жива. Турнир проведён в четвёртый раз. Среди его организаторов кроме спортивных структур Удмуртской Республики есть и Нижегородское подразделение ВФСО «Локомотив». Добрые слова о Богданове на торжественном открытии турнира сказали заслуженный тренер России Валерий Шапошников, отличник физической культуры и спорта России Александр Дудырев и другие известные в спортивной сфере люди.

Специальный приз самому возрастному участнику был вручён Владимиру Шишову (Набережные Челны) – ему идёт 71–й год. Я счёл, что Шишов был знаком с Олегом Богдановым и пересекался с ним на спортивной стезе. Оказалось, не так. Если Богданов был велосипедистом и любил настольный теннис, то Шишов играл в хоккей. До армии в юношеской команде «Водник» (Архангельск) по хоккею с мячом, а затем перешёл на хоккей с шайбой в Спортклуб им. Урицкого (Казань).

– В настольный теннис я до своих 55 лет играл только внутри завода. Я 35 лет проработал на прессо–рамном заводе КамАЗа. Затем стал соперничать с ровесниками и в открытых соревнованиях. В Ижевске мне в этот раз было трудно противостоять игрокам в категории свыше 60 лет, но с 20 апреля будет турнир в Йошкар–Оле, и в категории 70 лет и старше я буду бороться за призовое место. А вообще суть не в наградах, организм просит нагрузки, такая привычка сформировалась, – сказал ветеран.

Выглядит Владимир Шишов гораздо моложе своих лет. И это лучшее доказательство полезности физических нагрузок, если они правильно дозированы.

А игрокам школьного возраста надо дерзать, чтобы достичь спортивных вершин, и турнир имени Олега Богданова для них одна из ступенек спортивной карьеры.

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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