Партнеры выставки:

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Мелком – по грусти и унынию

16 ноября
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В Удмуртской государственной филармонии проходит первая в истории республики выставка художественных работ онкобольных.

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«Нарисуй свою Удмуртию!» – так называется выставка, которая проходит сейчас в филармонии. Представлено около 40 работ. На одной из них – девушка в огромной зеленой шляпе в окружении цветов, травы. Безмятежный покой, наслаждение природой… И, если не знать, ни за что не догадаешься, что эта работа создана в больничной палате.

Автор Ольга Шмыкова перенесла две онкологические операции. Упорно сопротивляется тяжелому недугу ради семьи, детей, ради своей мамы, которая тоже пришла на выставку. Да и просто потому, что жизнь хороша, лучезарна.

Сопротивляется великолепно: рисует, поет. Увлекла художественным творчеством соседок по больничной палате. Цветными мелками они, женщины от 26 до 70 лет, стали раскрашивать картинки и отвлеклись от грустных мыслей, тяжелого состояния. Увидев, как они повеселели, Ольга Викторовна нашла спонсоров и приобрела раскраски для других пациенток онкодиспансера. Кто-то после выписки уносил работы домой, а кто-то оставлял их Ольге Шмыковой. Это достояние и представлено сейчас в филармонии.

На открытии выставки, собравшей десятки неравнодушных людей, ее организатор сказала, чем стали рисунки для онкологических больных. Одна женщина, по профессии воспитательница, взяв работы домой, решила оформить в детском саду удмуртский уголок, повесить в нем эти картины (на них изображены предметы удмуртского быта). Будем, мол, с ребятишками придумывать рассказы к картинам. Другая женщина поделилась мечтой – на основе раскрасок сделать вышивку. Еще одна пациентка призналась, что подарит рисунок своим близким: в самые тяжелые дни она думала о них, а не о том, что придется умереть, думала о том, как будет жить.

Первым человеком, который поддержал Ольгу Шмыкову в ее стремлении приобщить пациенток к творчеству, был заведующий гинекологическим отделением Сергей Волков. Сформулировано направление – «Нарисуй свою Удмуртию!».

На открытии выставки главный врач Виктор Вараксин назвал это направление чудом, которое надо лелеять, охранять. В Республиканском клиническом онкологическом диспансере есть блестящие хирурги, которые выполняют очень сложные операции. Есть современнейшие лучевая терапия и химиотерапия.

– Но у нас до сих пор, – отметил Виктор Васильевич, – не было реабилитационного отделения. После лечения пациентам предстоит жить в новых условиях, адаптироваться к ним, поменять психологию, иногда – и образ жизни. И нам повезло, что в стенах диспансера родилось такое чудо – направление «Нарисуй свою Удмуртию!». Это движение поможет людям повысить качество жизни.

Заместитель главного врача Любовь Батова добавила:

– Нужно отвлечь пациентов от болезни, сделать так, чтобы они ушли из диспансера с позитивным отношением к жизни. Думаю, что не за горами то время, когда у нас будет полноценное реабилитационное отделение, в нем мы представим картины – чтобы люди видели, понимали, как все это работает. Крепкого здоровья вам, Ольга Викторовна. Пусть ваши проекты не остаются в мыслях, а обязательно реализуются.

К слову, именно Любовь Батова 22 года назад была лечащим врачом пациентки Шмыковой. Собрала консилиум, взяла всю ответственность на себя, и Ольге Викторовне была сделана органосохранная операция, после которой она смогла родить троих (!) детей.

Волевую женщину и движение «Вместе мы сильнее рака» поддерживают в администрации Ижевска. Максим Сорокин, заместитель главы по социальным вопросам, назвал Ольгу Викторовну «волшебницей, дарящей людям надежду», и отметил, что Ольга Шмыкова, по существу, ведет профилактическую работу, напоминает людям о диспансеризации, медосмотрах. Действительно, даже на открытии выставки она привела цифры: до 98 процентов рака излечимо, при условии, что люди обратились к врачу на ранней стадии заболевания.

Выставка «Нарисуй свою Удмуртию!» – благотворительная. Собранные средства пойдут на новые раскраски и художественные мелки для пациентов онкодиспансера. Пусть жизнь после лечения будет им в радость!

Партнеры проекта «Нарисуй свою Удмуртию!»

  • Республиканский клинический онкологический диспансер имени С.Г. Примушко (главный врач В.В. Вараксин);

  • Ижевская государственная медицинская академия (ректор Н.С. Стрелков);

  • редакция газеты «Удмуртская правда»;

  • медиагруппа «Центр»;

  • консалтинговое агентство «Лига PR»;

  • радио России – Удмуртия.

  • фотограф Вячеслав Ложкин

Партнеры выставки:

  • Удмуртская государственная филармония;

  • рекламное агентство «Мирабель»;

  • благотворительный фонд «Мирабель – мир детям».

Спонсоры проекта «Нарисуй свою Удмуртию!» и выставки:

  • «Центр коррекции питания и здоровья Артлайф» (руководители И.А. и Ф.Р. Ибрагимовы);

  • «Leonardo&Picasso Boutique» (Рушана Сахапова);

  • команда добровольцев «Выбираю жить»;

  • Наталья Захарова, режиссер открытия выставки;

  • Удмуртская государственная филармония и «Центр коррекции питания и здоровья Артлайф», соорганизаторы открытия выставки.

Метки: Нарисуй свою Удмуртию выставка Ольга Шмыкова Любовь Батова

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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