**Рубрику ведёт заместитель прокурора Первомайского района Ижевска Булат Каримов. Задать вопрос мож...

Уважаемые жители Удмуртской Республики! Поздравляю с Днём России!...

Днем в среду ожидается всего +19, +24 градусов по Цельсию....