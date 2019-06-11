Более тысячи жителей отдаленных поселений Удмуртии впервые получили доступ к мобильной связи и скоростному интернету 3G. В рамках соглашения с Правительством республики инженеры МегаФона запустили новые телеком-объекты в Малопургинском и Шарканском районах.
Башни связи высотой с двадцатиэтажный дом охватили мобильной сетью Гожню, Кушто-Ключ и соседние населенные пункты. Из-за сложного рельефа с большим перепадом высот устойчивой связи в деревнях ранее не было. Специалисты МегаФона разместили антенны в одном из поселений на 30 метрах, во втором на 65 метрах, благодаря чему радиус покрытия увеличился до 5-10 километров. Теперь жители могут свободно звонить и пользоваться быстрым интернетом.
Всего за неделю абоненты МегаФона скачали больше трафика, чем в районом центре Грахово с населением более трех тысяч человек. По статистике, наиболее востребовано у новых пользователей видео, общение в соцсетях и портал госуслуг. Строительство базовых станций стало продолжением социально-значимого проекта «Сельсовет». По задаче Правительства Удмуртской Республики МегаФон обеспечивает связью труднодоступные и малонаселенные пункты. Благодаря программе уже 11 000 человек из отдаленных сел и деревень Удмуртии обрели «голос» и доступ к онлайн-услугам.
Директор МегаФона в Удмуртии Валерий Ханжин комментирует: «Сегодня сеть МегаФона доступна более чем 95% населения Удмуртии, пользоваться услугами связи могут около 1 400 000 человек. Это масштабные цифры, но мы не останавливаемся и продолжаем закрывать «белые пятна» на карте покрытия. Так, уже в 21 малонаселенном пункте, где установка базовых станций осложнена особенностями рельефа и отсутствием технологической инфраструктуры, впервые появился надежный сигнал и быстрый мобильный интернет».
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