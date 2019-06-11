Главная » Общество » МегаФон запустил быстрый интернет в отдаленных поселениях Удмуртии

МегаФон запустил быстрый интернет в отдаленных поселениях Удмуртии

11 июня
0

Инженеры МегаФона запустили новые телеком-объекты в Малопургинском и Шарканском районах.

%d0%91%d0%97 %d0%9c%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d0%a4%d0%be%d0%bd МегаФон запустил быстрый интернет в отдаленных поселениях Удмуртии

Более тысячи жителей отдаленных поселений Удмуртии впервые получили доступ к мобильной связи и скоростному интернету 3G. В рамках соглашения с Правительством республики инженеры МегаФона запустили новые телеком-объекты в Малопургинском и Шарканском районах.

Башни связи высотой с двадцатиэтажный дом охватили мобильной сетью Гожню, Кушто-Ключ и соседние населенные пункты. Из-за сложного рельефа с большим перепадом высот устойчивой связи в деревнях ранее не было. Специалисты МегаФона разместили антенны в одном из поселений на 30 метрах, во втором на 65 метрах, благодаря чему радиус покрытия увеличился до 5-10 километров. Теперь жители могут свободно звонить и пользоваться быстрым интернетом.

Всего за неделю абоненты МегаФона скачали больше трафика, чем в районом центре Грахово с населением более трех тысяч человек. По статистике, наиболее востребовано у новых пользователей видео, общение в соцсетях и портал госуслуг. Строительство базовых станций стало продолжением социально-значимого проекта «Сельсовет». По задаче Правительства Удмуртской Республики МегаФон обеспечивает связью труднодоступные и малонаселенные пункты. Благодаря программе уже 11 000 человек из отдаленных сел и деревень Удмуртии обрели «голос» и доступ к онлайн-услугам.

Директор МегаФона в Удмуртии Валерий Ханжин комментирует: «Сегодня сеть МегаФона доступна более чем 95% населения Удмуртии, пользоваться услугами связи могут около 1 400 000 человек. Это масштабные цифры, но мы не останавливаемся и продолжаем закрывать «белые пятна» на карте покрытия. Так, уже в 21 малонаселенном пункте, где установка базовых станций осложнена особенностями рельефа и отсутствием технологической инфраструктуры, впервые появился надежный сигнал и быстрый мобильный интернет».

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Спроси прокурора. Как защитить свои права?
11 июня
**Рубрику ведёт заместитель прокурора Первомайского района Ижевска Булат Каримов. Задать вопрос мож...
С Днем России поздравил жителей республики председатель Госсовета Удмуртии А. Прасолов
11 июня
Уважаемые жители Удмуртской Республики!...
Александр Бречалов поздравил жителей Удмуртии с Днем России
11 июня
Уважаемые жители Удмуртской Республики! Поздравляю с Днём России!...
Со среды в Удмуртии похолодает
10 июня
Днем в среду ожидается всего +19, +24 градусов по Цельсию....

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо