О прапорщике, поездах и розах **В современном мире трудно найти человека, который ни разу в жизни не ездил на поезде. Кто-то отправ...

Александр Бречалов: Время объединиться для решения проблем Ижевска **В понедельник, 27 августа, Глава Удмуртии Александр Бречалов провёл заседание Правительства УР. Сег...

О качестве дорожных работ говорили на заседании Правительства УР, посвящённом вопросам развития Ижевска **Ход реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ижевске осветил на совещан...