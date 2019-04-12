Зрители онлайн-сервиса «МегаФон ТВ» первыми увидят финальный сезон сериала «Игра престолов» одновременно с мировой премьерой. Первая серия появится 15 апреля.
Для того чтобы посмотреть всемирно известный сериал на «МегаФон ТВ», нужно стать абонентом тарифной линейки «Включайся!» и подключить пакет сериалов «Амедиатека». Смотреть «Игру престолов» можно будет без дополнительной оплаты, без рекламных вставок и в HD качестве. Финальные эпизоды сериала уже включены в тариф.
Следить за развитием событий в Вестеросе можно с экрана планшета или смартфона в любом месте, а пользователи Smart TV смогут посмотреть сериал у себя дома. Для тех, кто забыл содержание предыдущих серий, на «МегаФон ТВ» собраны все семь предыдущих сезонов.
Восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов. Кульминационная битва с Армией мертвых обещает стать одной из самых грандиозных сцен в истории телевидения. Ее натурные съемки продолжались 55 ночей, а после производство перешло в студийные павильоны, где длилось еще несколько недель. Постановкой батальных сцен занимался режиссер «Битвы бастардов» Мигель Сапочник.
На правах рекламы
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.