«МегаФон» представляет программу «FMC Партнер», которая позволит операторам связи в рамках своей виртуальной АТС объединить услуги фиксированной и мобильной связи. Одним из первых партнеров программы стал федеральный провайдер NETBYNET (бренд Wifire).
Функционал виртуальной АТС (ВАТС) значительно расширяется: услуги, которые ранее были доступны клиентам провайдера только в рамках фиксированной связи, теперь могут быть подключены на мобильные телефоны с sim-картами компании «МегаФон».
Программа «FMC Партнер» предоставляет операторам возможность объединить собственные ресурсы фиксированной связи (виртуальные АТС) с мобильной сетью на базе интеллектуальной платформы «МегаФона». Участие в программе не требует получения дополнительных лицензий и затрат на организацию сети или модернизацию собственной сервисной инфраструктуры.
Объединение фиксированной и мобильной связи на одной платформе ВАТС оператор может использовать для развития таких сервисов, как короткая нумерация, система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), аналитика частоты, длительности и географии звонков и многие другие. При этом оператор сохраняет управление услугами ВАТС, что позволяет ему оставаться для клиента «единой точкой входа».
Партнерство дает и финансовые преимущества. «МегаФон» выплачивает оператору вознаграждение, размер которого растет по прогрессивной шкале в зависимости от объемов продаж мобильных услуг клиентам оператора.
«Нашими клиентами стали более 1200 операторов. Мы стремимся предлагать своим клиентам и партнерам современные и комплексные решения для развития и повышения эффективности их бизнеса. Программа «FMC Партнер» - это расширение возможностей и повышение привлекательности сервисов и услуг операторов фиксированной связи на базе технологических и интеллектуальных возможностей компании «МегаФон», – комментирует Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон».
«Сегодня активно развиваются конвергентные сервисы, которые объединяют сразу несколько услуг для удобства клиента. Совместный с компанией «МегаФон» запуск новой программы «FMC Партнер» позволит операторам, которые используют нашу виртуальную АТС, создавать корпоративные телефонные сети и объединять технологии фиксированной и мобильной связи на всей территории нашей страны, — отметил Сергей Ильчук, директор по развитию корпоративного бизнеса компании NETBYNET. - По нашим оценкам, корпоративные клиенты смогут сократить затраты на телефонию до 20%. К услуге уже начали проявлять активный интерес не только существующие, но и потенциальные клиенты NETBYNET».
Рыночный потенциал программы «FMC-Партнер» тесно связан с тенденциями развития услуги ВАТС, которая сейчас находится в фазе роста. По данным iKS-Consulting, к концу 2016 года объем рынка виртуальной телефонии вырастет на 30% и составит около 4,66 млрд рублей, что ниже уровня 2014 года – 71% – и 2015 года – 44%, соответственно. При этом темпы прироста абонентской базы ВАТС не снижаются: в 2016 году число клиентов достигло 149,9 тысяч – это на 26% больше, чем в 2015 году (118,9 тысяч). Это вызвано выходом на рынок новых игроков – «Яндекса» (апрель, 2016) и «МегаФона» (сентябрь, 2015), которые привлекли значительное число клиентов. Программа «FMC Партнер» может стать дополнительным драйвером для роста рынка ВАТС.
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