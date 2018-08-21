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Медовый Спас по традициям XIX века. В Глазове воссоздали дореволюционные ярмарочные гулянья

17 августа
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Более ста лет назад Успенская ярмарка в Глазове собирала тысячи гостей со всех соседних губерний - такой весёлой, хлебосольной, изобильной она была. В 2015 году Успенскую ярмарку возобновили, и опыт возрождения крепких ярмарочных традиций оказался исключительно успешным.

Screenshot 1 Медовый Спас по традициям XIX века. В Глазове воссоздали дореволюционные ярмарочные гулянья

Возрождённая Успенская ярмарка состоялась на своём историческом месте – у храма Преображения Господня в Глазове - в четвёртый раз. Ярмарочные ряды по обыкновению развернулись 14 августа – в Медовый Спас. Успенская ярмарка всегда славилась дегустацией и продажей мёда нового урожая, и нынешний год продолжил традицию. Как и столетие назад, ярмарка началась с таинства освящения мёда. Когда пасечники получили благословение священнослужителей, они выставили янтарные, светящиеся на солнце меды на прилавки - и тут же началась бойкая торговля, а вокруг развернулись праздничные гулянья.

В этом году организаторам удалось удивить гостей не только богатыми торговыми рядами с дегустацией и продажей мёда и всех видов медовой продукции, сувенирами и изделиями народного творчества, но и разнообразной развлекательной программой. Концертные номера от творческих коллективов города, конкурсы, интерактивные программы, кукольный театр и шоу мыльных пузырей, театрализованные экскурсии, увлекательные мастер-классы создали праздничную атмосферу на целый день.

В первый день ярмарку посетили более 10 тысяч глазовчан и гостей города. На следующий день, 15 августа, Успенская ярмарка была перенесена в сквер у Глазовского краеведческого музея. На новом месте тоже открылись торговые ряды с мёдом и продуктами пчелиного производства, сувенирами и изделиями народных промыслов. Ярмарка подтвердила, что с каждым годом всё больше пчеловодов едут в Глазов торговать мёдом – они съезжаются не только со всей Удмуртии, но и приезжают из Кировской области, Татарстана и других соседних регионов.

Но ярмарка – не только торговое мероприятие, но и социально-культурное. Возрождение традиций вековой давности способствует развитию событийного туризма в Глазове, налаживанию партнёрских отношений между товаропроизводителями региона, поддерживает и развивает интерес населения к народному творчеству и традиционным ремеслам, обеспечивает занятость и досуг населения.

Стоит отметить, что Успенская ярмарка как лучшая муниципальная практика входит в одноимённый проект Госкорпорации «Росатом» и участвует в голосовании на самый эффективный социальнозначимый городской проект «Росатома». В случае победы Глазов получит 10 миллионов рублей на развитие.

Фото: Пресс-служба города Глазова

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Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

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