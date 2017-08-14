Нефтекамский «Торос» стал победителем в турнире памяти гендиректора Василия Тарасова. Наши гости из Башкортостана выиграли с одинаковым счетом 4:1 у «Ижстали» и «Нефтяника» (Альметьевск), а затем со счетом 3:2 одолели пермский «Молот-Прикамье».
Все четыре команды продемонстрировали напористый комбинационный хоккей. Похоже, команды Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) находят золотую середину между школами советского и канадского хоккея. Лучшие образцы игры не зазорно перенимать и у профессиональных хоккеистов других стран, не забывая вносить своеобразие отечественной школы.
«Ижсталь» проверила троих вратарей. В игре с «Торосом» ворота защищал Савелий Кононов. Придирчивые зрители сочли, что две из четырех пропущенных шайб он должен был отразить. Первая шайба была пропущена фактически при прострельной передаче Игоря Черкасова на пятачок перед воротами – вратарь неудачно подставил клюшку. А в другой раз бросок выполнялся очень открыто. Но, надо признать, что и несколько сложных и опасных бросков Кононов отразил. Линия нападения не сумела сыграть результативно. Хотя начали хорошо: защитник Альберт Гатин четко исполнил дальний бросок, когда двое ижсталевцев закрывали обзор вратарю соперников и готовы были подправить шайбу. На 52-й минуте нефтекамец был удален на пять минут за грубую игру. Хотя счет был уже 1:4, но шанс «перевернуть игру» еще оставался, но воспользоваться им не удалось. В товарищеских встречах обязательно пробиваются послематчевые буллиты. Савелий Кононов пропустил тре первых шайбы, но затем вышел победителем в 10 буллитах. Правда, Егор Дубровский в последней попытке все же подтвердил победу «Тороса» и в серии буллитов. Зато мы увидели, что Кононов способен делать «работу над ошибками» в ходе матча.
Трибуна катка «Олимпиец» была переполнена в первом матче «Ижстали». И проигрыш сильному сопернику не уменьшил интереса к другим играм любимой команды. Место на трибуне можно было найти, но некоторые болельщики предпочитали стоять за воротами, как это свойственно фанатам. Этот интерес к хоккею в Ижевске надо поддерживать результативной игрой.
«Ижсталь» – «Молот-Прикамье» – 1:2. Бойцовские качества в этой игре проявили обе команды. Иногда силовая борьба переходила в неоправданную грубость. В таких бы случаях наказывать соперника не ответным ударом, а заброшенной шайбой. До последней минуты счет был ничейным – 1:1. Команды обменивались последними атаками, не теряя надежды на удачу. Удача улыбнулась пермякам. Максим Салахов из обороны пошел вперед, на хорошей скорости начал бороться с ижсталевским защитником и успел нанести бросок. Гол. И на таймере табло одни нули. То есть шайба пересекла линию ворот на последней секунде. Гол на последней секунде был забит и во встрече «Тороса» с «Нефтяником», но это была четвертая шайба, не влияющая на результат. Просто «Торос», имея в запасе шесть секунд, устроил финишный штурм в большинстве. И этих секунд хватило, чтобы реализовать большинство. А вот у «Ижстали» опять была пятиминутная возможность игры в большинстве против «Молота-Прикамья» и тоже осталась нереализованной. С пермяками отличился Евгений Банцерев, сравнявший счет во втором периоде. К сожалению, в третьем периоде ему намеренно нанесли удар в голову в довольно спокойной обстановке у синей линии. Думаю, что в этом матче силы игроков ижевской и пермской команд были равны. Но игра продолжается до последней секунды, и защитник Салахов сумел взять атакующую инициативу на себя. И он пробил вратаря Дениса Перевозчикова, в целом сыгравшего весьма надежно, без видимых просчетов.
«Ижсталь» – «Нефтяник» – 1:2 (в овертайме). Равенство сил в этом матче после истечения основного времени игры показал и счет на табло. Наконец-то на седьмой минуте игры отличились ижевские нападающие – Денис Иванов в борьбе перед воротами завершил усилия своих партнеров Александра Степаненко и Евгения Никифорова. «Ижсталь» вела в счете до 37-й минуты. К неожиданному отскоку шайбы оказался готов Евгений Крутиков и вогнал ее в сетку с острого угла. Кстати, в этой встрече тоже один из альметьевцев был удален на пять минут, но эта возможность увеличить счет была упущена совсем бездарно. Почти сразу ижсталевец Евгений Никифоров задержал руками игрока за чужими воротами и отправился на две минуты на скамью штрафников. Так что нагрузка на альметьевскую оборону убавилась. Итак, наступила последняя минута. Ижсталевец Сергей Боголейша дважды принял на себя шайбу, летевшую в сторону ворот. Счет 1:1 после 60 минут игры. А вот большинство (был удален Дмитрий Моисеев) в овертайме гости реализовали. Победную шайбу забросил Николай Складниченко. Эта шайба позволила «Нефтянику» выйти на второе место в турнире, оттеснив «Молот-Прикамье» на третье. Ворота «Ижстали» в этой игре защищал Филипп Долганов. Он тоже сыграл неброско, но надежно.
Нападающие всех команд упустили немалое количество голевых моментов, когда проводили комбинации на высокой скорости. Когда же разыгрывали шайбу не слишком торопливо, то голевых моментов создавать не удавалось. Прямые броски до цели не доходили, либо шайба становилась добычей вратарей.
Напрасно ижевские зрители не слишком почтили вниманием матчи гостей между собой. Интересный момент был в игре «Тороса» с «Молотом-Прикамьем». В третьем периоде при счете 2:2 пермяки получили численное большинство. В меньшем составе «Торос» не подумал запереться в обороне. Прошло несколько секунд, и в острой контратаке торосовец Артем Гордеев забросил шайбу, которая оказалась победной.
Итак, лучшим бомбардиром турнира стал Игорь Черкасов, лучшим нападающим Егор Дубровский (оба из «Тороса»), лучшим защитником назван Олег Мисюль («Нефтяник), а лучшим вратарем - Михаил Шпаков («Молот-Прикамье»). Ижсталевцу Линару Мансурову вручен приз зрительских симпатий. Он запомнился напористыми индивидуальными действиями, очень технично сыграл вблизи чужих ворот, но до заброшенных шайб дело не дошло.
Турнир памяти гендиректора Василия Тарасова был проведен в 13-й раз. При таком числе (как и при любом другом) для кого-то он должен был оказаться несчастливым. На сей раз замкнула турнирную таблицу «Ижсталь». В какой-то мере утешает, что результаты матчей «Ижстали» раз от разу улучшались. Правда, слишком медленно, на зрительский взгляд. Но до старта календарного чемпионата еще целый месяц. Бесспорный вывод после этого турнира один – тяжело придется командам, которые будут вынуждены последовательно встречаться с участниками турнира памяти Тарасова. Все эти четыре команды сейчас исповедуют наступательный силовой хоккей. От «Ижстали» мы сейчас ждем самоотдачи в заключительных тренировках перед сезоном. Тренерский штаб, видимо, внесет поправки в подготовительный процесс, чтобы свести к минимуму слабые места команды и увеличить ее атакующую мощь.
Фото: hctoros.ru
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