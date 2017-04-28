Главная » Медико-санитарная экспертиза Удмуртии проведет прием граждан в новом формате

Медико-санитарная экспертиза Удмуртии проведет прием граждан в новом формате

28 апреля
0
%d0%bc%d1%81%d1%8d Медико-санитарная экспертиза Удмуртии проведет прием граждан в новом формате

3 мая Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртии проводит День открытых дверей по вопросам медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов. В нем примут участие специалисты отделения Пенсионного фонда России по Удмуртии.

Два ведомства будут работать в новом формате. Запланированы не только консультации граждан по вопросам пенсионного обеспечения и поддержки людей с ограниченными физическими возможностями, но и регистрация всех желающих на портале госуслуг и в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России.

В дальнейшем эта регистрация позволит гражданам получать различные государственные услуги в удобное для себя время в режиме он-лайн «не выходя из дома».

День открытых дверей пройдет в Ижевске по адресу ул.Свердлова, 22, а также в республиканских офисах МСЭ:

г.Можга, ул.Короленко, д.52

г.Сарапул, ул. К.Маркса, д.84

г.Глазов, ул. М.Гвардии, д.11.

Время приема – с 9 до 12 часов.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо