3 мая Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртии проводит День открытых дверей по вопросам медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов. В нем примут участие специалисты отделения Пенсионного фонда России по Удмуртии.
Два ведомства будут работать в новом формате. Запланированы не только консультации граждан по вопросам пенсионного обеспечения и поддержки людей с ограниченными физическими возможностями, но и регистрация всех желающих на портале госуслуг и в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России.
В дальнейшем эта регистрация позволит гражданам получать различные государственные услуги в удобное для себя время в режиме он-лайн «не выходя из дома».
День открытых дверей пройдет в Ижевске по адресу ул.Свердлова, 22, а также в республиканских офисах МСЭ:
г.Можга, ул.Короленко, д.52
г.Сарапул, ул. К.Маркса, д.84
г.Глазов, ул. М.Гвардии, д.11.
Время приема – с 9 до 12 часов.
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