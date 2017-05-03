Заболевшим в детском лагере игрокам интеллектуальной игры по результатам первых проведенных лабораторных исследований поставлен диагноз «Ротовирусная инфекция». Об этом сообщает на своем официальном сайте Минздрав Удмуртии.
В ведомстве уточняют, что на вечер 2 мая в Республиканской клинической инфекционной больнице находится 76 пострадавших, госпитализированных из лагеря, среди них – 66 человек несовершеннолетние.
Среди них ребята из Ижевска, Перми, Краснодара, Челябинска и Челябинской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Екатеринбурга, Мурманска, Москвы и Московской области, Пскова и Псковской области, ХМАО, Калуги, Нижнего Новгорода, Липецка, Иванова, Нефтеюганска, Тюмени и Тюменской области, Ярославской области, Калининграда.
Все дети, находящиеся в лагере, осмотрены медицинскими работниками. Ситуация остается под контролем Министерства здравоохранения Удмуртии.
Организаторы интеллектуального турнира на своей странице в соцсетях приводят телефоны, по которым можно уточнить информацию о пострадавших:
Телефон горячей линии 8-912-443-09-59
Приемного отделения 8(3412)21-92-94
2 отделения - 8(3412)21-98-97
7 отделения - 8(3412)21-77-90
7 отделения — 8(3412)21-96-97
Фото: vk.com/shchr_2017
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