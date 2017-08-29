В очередной раз на Всемирных играх полицейских и пожарных успешно выступила российская команда, а представители Удмуртии в ее составе сумели завоевать 18 медалей в Лос-Анджелесе. В удмуртском обществе «Динамо» есть завсегдатаи этих международных соревнований. Например, Алексей Киселев и Елена Егорова. Они вновь вернулись с медалями. Пожалуй, заметнее других выступил генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин – он дважды серебряный призер на беговых дистанциях 800 и 1500 метров, а также обладатель золотой медали в составе волейбольной команды России (это был волейбол, где играют четверо на четверо). А мы-то, честно говоря, думали, что Владимир Никешкин уже не проходит в состав волейбольной команды Правительства Удмуртской Республики. Он стал пропускать традиционные матчи против команды глав местного самоуправления на республиканских сельских играх. А вот сейчас сильно сыграл на международной арене. Возможно, не все знают, что Владимир Никешкин на общественных началах возглавляет Федерацию волейбола Удмуртской Республики. Елена Егорова – очень хорошая легкоатлетка. Вот и в этот раз она выиграла три медали. Золотую медаль на дистанции полумарафона (21 километр 100 метров), серебряные медали в забегах на 800 и 5000 метров. Большая нагрузка сказалась на бегунье еще на Играх. На дистанции 10000 метров спортсменка получила травму, которая не позволила ей пробежать весь километраж. Легко вспомнилось, что это не первая травма Елены на Всемирных играх, но азарт и стремление к победе приводят к тому, что спортсменка все силы отдает, если уж вышла на старт. Помню, как я был поражен, когда она несколько лет назад, только залечив травму голеностопа, тоже после Всемирных игр, вышла в Дебесах на трассу горного бега. Правда, тогда спортсменка поняла, что горный бег не ее стихия. А на средних и длинных традиционных дистанциях она сильнее многих коллег. В плавании две золотые медали завоевал Алексей Заметаев – на дистанции 100 метров брассом и 200 метров комплексным плаванием. А затем вместе с Олегом Мальцевым и динамовцами из Санкт-Петербурга Алексей Заметаев стал бронзовым призером в эстафете на 200 метров комплексным плаванием. Полковник полиции Олег Мальцев в личном зачете еще стал бронзовым призером в заплыве на 100 метров баттерфляем. Сильно выступили наши земляки и в единоборствах. По золотой медали в своих весовых категориях добавили в командную копилку боксеры Евгений Кочуров и Сергей Фоменко. Дзюдоист Роман Горшенин тоже стал победителем турнира и подтвердил свое звание чемпиона мира среди полицейских и пожарных. Кроме того, Горшенин стал серебряным призером в другом боевом искусстве, которое называется грепплинг (в нем минимальные ограничения по использованию болевых и удушающих приемов). Медальные предпочтения полковника полиции Алексея Киселева в этот раз сосредоточились на разновидностях волейбола. Вместе со своим коллегой Сергеем Семеновым (Смоленск) он награжден серебряными медалями в турнирах по пляжному волейболу на песке и в зальном варианте. Причем оба раза финальные поединки у россиян выиграли бразильцы. Кроме того, Киселев сыграл в команде динамовцев Москвы в турнире по классическому волейболу (шесть на шесть). В этом турнире динамовцы стали бронзовыми призерами. Такой медальный урожай дает динамовцам моральное право участвовать в каждых Всемирных играх полицейских и пожарных, при этом они не устают благодарить спонсоров за поддержку, позволяющую отправляться в дальние поездки. В этот раз соревнования состоялись в Лос-Анджелесе и длились 11 дней августа. Участие в Играх – один из стимулов поддержания спортивной формы, а это пригождается и на основном месте службы. Соревнующихся гораздо больше, чем тех, кто завоевывает право выйти на международный уровень. Всего во Всемирных играх участвовали более 8000 служащих из 70 стран мира. Они соревновались по 65 видам спорта. Наши девять земляков входили в состав российской команды из 256 динамовцев.
Александр ЗАВОДИН
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.