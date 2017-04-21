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Мастер-план территории вокруг ижевского ипподрома откорректируют

21 апреля
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7a4cd6587c62e17e580c1b150dcb44a6 Мастер-план территории вокруг ижевского ипподрома откорректируют

Центр инвестиционного развития УР завершил этап обсуждения предварительного мастер-плана территории вокруг Ижевского ипподрома с профессиональными сообществами, некоммерческими организациями и активными горожанами.

«По итогам проделанного блока работ проект ожидают существенные корректировки. Это связано как с позицией жителей Ижевска, так и с экономическими расчетами, которые генеральный подрядчик Сolliers International передал Центру инвестразвития», - прокомментировал директор Центра Роман Вахитов.

Напомним, что предварительный мастер-план был направлен для изучения и внесения корректировок в УРО ООО «Союз архитекторов России» и Общественный градостроительный совет. Горожане могли записаться на личный прием для очного ознакомления и формирования предложений и пожеланий.

Участники Общественного градостроительного совета обратили внимание, что в мастер-плане отражена ранее обозначенная позиция разработчиков по сохранению максимального количества зеленых насаждений и расположению объектов капитального строительства на свободных территориях.

Члены «Союза архитекторов» отметили недостатки по предлагаемой дорожно-тропиночной сети. Так, по мнению архитекторов не учтен рельеф местности и существующее расположение тропинок. Также вопросы вызвали потенциальные объекты базы отдыха, а именно предлагаемые разработчиками коттеджи, таунхаусы и искусственное озеро. По итогам обсуждения было принято решение отказаться от расположения этих объектов на данной территории и заменить их многопрофильным медицинским-оздоровительным корпусом.

Потенциальные инвесторы заинтересовались расположением объектов в спортивном кластере. В ходе обсуждения они высказали замечания, которые касались территориального расположения объектов.

Активные горожане сформировали рекомендации по развитию территории в части расположения входных групп и пешеходных тропинок.

Отметим, что параллельно с созданием мастер-плана ведется работа по расчету финансовой модели территории.

«На основании последних расчетов мы видим, что потенциальные инвесторы аквапарка должны будут самостоятельно заниматься выкупом земельного участка, на котором расположены гаражи. Это несет за собой существенное увеличение стоимости объекта, несовместимое с операционным доходом от данного бизнеса. Стоимость такого проекта составит около 1 млрд. рублей, срок окупаемости - 18 лет. Мы понимаем, что этот проект экономически не выгоден инвестору, поэтому уже сейчас прорабатываем альтернативные варианты водных развлечений», - рассказал заместитель директора Центра инвестиционного развития Александр Сафронов.

Все идеи и предложения, озвученные на обсуждениях и встречах, будут отражены в окончательной версии мастер-плана. В мае состоится публичная презентация итоговой версии концепции.

Пресс-служба Агентства инвестиционного развития УР

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