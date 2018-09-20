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Мастер оружейного искусства. В музее Ижевска открылась выставка работ гравёра Юрия Блинова

19 сентября
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Этюды, эскизы, картины, скульптуры, медали – всё это работы одного из самых известных представителей ижевской школы оружейного мастерства Юрия Сергеевича Блинова. В преддверии Дня оружейника мы заглянули за кулисы его творчества – в мастерскую художника-гравёра.

%d0%bd%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80 %d0%91%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2 Мастер оружейного искусства. В музее Ижевска открылась выставка работ гравёра Юрия Блинова

Художник

Шагнув в небольшую комнату, ярко освещённую солнечным светом, невольно начинаешь оглядываться вокруг и присматриваться к каждой детали. В мастерской Юрия Блинова – уют, вдохновляющий творческий беспорядок и особая атмосфера. Мы не начали серьёзного разговора о жизни, пока не рассмотрели висящие на стене и разложенные тут и там картины. И это было правильно – именно они говорили о жизни художника ярче всего.

Среди прочих работ, лежащих в стороне в отдельной стопке, внимание приковывает небольшой, но очень точный эскиз. На нём изображён большой деревянный дом среди высоких сосен. Именно здесь провёл своё детство и юность Юрий Блинов. Дом этот стоял в глубине парка им. Кирова. В 1950—е годы там был отдельный квартал из бараков и жилых домов рабочих, которые трудились тут же, рядом, – на лесозаводе. В те времена именно там выпиливали доски, изготавливали строительные материалы и бочки. А пока отец работал на лесозаводе, в семье рос маленький художник, иногда сбегающий вглубь леса или на берег пруда с красками и холстами под мышкой. Этот набросок Юрий Блинов сделал по памяти. Здесь он провёл значительную часть своей жизни и с трепетом рассказывает о нём.

— Я помню, сколько здесь стояло сосен, а сколько здесь. На этом дереве висел скворечник — я смотрел на него из окна. Ещё была антенна для радио протянута.., — показывая элементы на эскизе, рассказывает Юрий Блинов. В голове тут же оживает картинка, которую видишь глазами 10—летнего мальчика.

До этого маленький Юра жил на улице Красной, 37 – на берегу реки Иж. Память об этом месте тоже сохранена – на холсте изображён противоположный от дома берег, где на мосту стоит мальчик – сам художник.

— Я вернулся туда в 1972 году и сделал этюд, а уже по нему написал картину как воспоминание о детстве, — говорит художник. Рисовать Юрий начал как раз здесь: то ли в 4 года, как он помнит сам, то ли в 7 лет – как рассказывает сестра. Но уже тогда стало ясно, что это не просто увлечение. На своём первом рисунке он изобразил домашние хлопоты – вокруг стола собралась большая семья и лепила пельмени.

Позже, в школьные годы, сестра подсовывала альбомные листки Юрию, чтобы он вместо неё выполнил домашнее задание по рисованию. «А я уже тогда научился Ленина рисовать. Тогда это было престижно. Если рисуешь Ленина, значит, всё можешь», — вспоминает и смеётся Юрий Сергеевич.

Для своих рисунков будущий художник выбирал любые подручные «холсты»: это могли быть клочки бумаги, поля тетрадей, обложки учебников и даже забор. Да и бумаги в то время не хватало, использовали внутреннюю часть клеёнки. Так делали многие. Уже будучи подростком, Юрий Блинов смастерил себе этюдник и рисовал с натуры местные пейзажи.

— Однажды мы с друзьями забрались на парашютную вышку в парке им. Кирова. Туда уже было запрещено подниматься, но мы всё равно залезли. И я на высоте 40 метров достал свои краски и написал расстилающийся передо мной вид на пруд в сторону Воложки. Этот этюд мне очень нравился, — рассказывает художник.

Как оказалось, живопись была лишь первой ступенью в творчестве Юрия Блинова.

Гравёр

В 1959 году Юрий Блинов поступает в железнодорожное училище города Верещагино. После двух лет обучения работает электромонтёром контактной сети, а потом его отправляют на службу в армию в Якутию. Там он много занимается живописью и по Забайкальскому военному округу становится вторым в конкурсе художников—оформителей. После службы, спустя полтора года, Юрий Сергеевич вернулся в Ижевск.

В советское время должности «художник—оформитель» не было, и в трудовой книжке Юрия Блинова значится должность «маляр». Будучи работником Центральных электрических сетей, он оформлял стенды и рисовал плакаты. Но судьба повернула всё иначе. В 1969 году появляется объявление о наборе гравёров на Ижевский механический завод. Юрий Блинов незамедлительно отправляется исполнять свою мечту. «Впервые я увидел гравировку на выставке в ДК «Машиностроитель». Мне очень понравились работы – на маленькой табличке разместились орнаменты, животные, различные сюжеты. И я тоже мечтал сделать что—то похожее своими руками», — рассказывает он.

Сначала гравёр учился наносить сюжеты и орнамент. Дипломной работой стало ружьё ИЖ—42. «Я больше всего любил сюжеты, они у меня хорошо получались», — признаётся он. Искусству гравировки Юрий Сергеевич научился быстро и, владея разными техниками, уже с лёгкостью мог выполнить работы любой сложности.

Юрий Блинов – один из ведущих гравёров Удмуртии. Во время работы на механическом заводе и на заводе «Ижмаш» он выполнял заказы на эксклюзивные ружья самого высокого ценового уровня, делал гравировку на карабинах конструктора Геннадия Никонова и различных ножах.

– Работа над каждым изделием занимает много времени. Около месяца уходит на создание эскиза декора и ещё полгода—год – на гравировку. Эксклюзивные ружья требуют тщательной подготовки. Там может быть сочетание простой гравировки, обронной, всечки, насечки драгоценными металлами. Рядовое же ружьё можно оформить за два часа – таких за смену получается сделать 3—4, — сказал Юрий Сергеевич.

Из умелых рук ижевского гравёра Блинова подарочные ружья дошли до первого вице—премьера России Виктора Черномырдина, экс—министра обороны России Павла Грачева и других известных личностей.

Лучшим своим оформленным ружьём Юрий Блинов называет предпоследнюю работу – «Диану—охотницу». В сюжетных композициях этого ружья соединились охота и тема возрождения жизни. «В оформлении ружья мастер соединил технологичные приёмы гравировки, которые характерны для ижевской гравёрной школы – всечку и насечку драгоценных металлов и их сплавов по технологии «ласточкин хвост». Личинку ружья венчает изображение богини Дианы, выполненной в технике насечки серебра, с последующей рельефной проработкой. А на боковых плоскостях затворной коробки ружья, по насечённому серебру выполнены барельефные изображения сюжетов и окаймляющего орнамента. Фоновым и дополняющим элементом служит орнаментальное оформление, выполненное в технике всечки золота и серебра и сеточка линейной гравировки», – пишет об этой работе ученица Блинова – Людмила Ломаева.

Юрий Сергеевич не только выполнял работы сам, параллельно он обучал новых мастеров в школе ружейного мастерства лепке, живописи, композиции и гравировке. За эти годы он успел выпустить около ста учеников, ставших профессионалами в своём деле.

Медальер

Путешествуют по миру и другие работы Юрия Блинова – медали, выполненные на заказ. Их можно найти в США, Испании, музеях Золотого кольца России и Эрмитаже.

– Когда я работал на механическом заводе, меня направили к гравёру Лекомцеву. Он поручил мне сделать обратную сторону медали «Золотая шайба». А рядом сидел Леонард Васев, который в то время работал над медалью, посвящённой В.И. Ленину. Она мне очень понравилась – помню её шикарный классический рельеф. С тех пор я «заболел» этим делом и стал всё больше и больше времени уделять ему, — рассказывает Юрий Блинов о том, как пришло в его жизнь медальерное искусство.

На многих медалях Блинова изображены известные деятели – Леонардо да Винчи, Пётр Чайковский, Огюст Ренуар, Михаил Кутузов, Михаил Калашников. Но самая любимая медаль – посвящённая основателю оружейного завода в Ижевске А.Ф. Дерябину.

– Я сделал эту медаль по своей инициативе, заказа на неё не было. Изучал историю, узнал, что наше оружие участвовало в войне с Наполеоном. Именно Дерябин стал сподвижником оружейного дела в Ижевске, и мне захотелось изобразить его на медали как символ города. Композицию я отрабатывал долго – около полугода метался от одного варианта к другому. А когда уже делал саму медаль, то использовал несколько типов гравировки: ручную, электроэрозионную обработку и штамп. Никто никогда не делал таким образом – своего рода новаторская работа получилась, — рассказывает Юрий Блинов.

Именно эта работа медальера разъехалась по всему миру –таких медалей было сделано около 12 тысяч.

Особое значение в творчестве Юрия Сергеевича занимает композитор Пётр Чайковский – он уже сделал несколько вариантов медалей и скульптур с его изображением. Сейчас он трудится над медалью, посвящённой 100—летию М.Т. Калашникова.

Талант Юрия Блинова многогранен: живописец, график, медальер, оружейный гравёр. Начиная с набросков на дощечке он к своему 75—летию стал одним из самых известных художников Удмуртии. А его работы, выполненные на коробках ружья, стали лучшими произведениями оружейного искусства. И каждую его работу – будь то картина, ружьё или медаль – можно рассматривать подолгу и находить для себя всё новые и новые смыслы.

На выставке, приуроченной к 75—летию мастера, вы увидите рабочие инструменты, эскизы, медали, рисунки, картины, скульптуры. Выставка откроется 19 сентября и продолжит свою работу по 21 октября. 6+

Работы Юрия Блинова находятся в собраниях Государственного исторического музея, Эрмитажа, Военно—исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, музеев Удмуртии.

Фото Сергея РОГОЗИНА

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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