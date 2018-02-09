«Лёд надежды нашей». В основном на коньках школьники Как и планировалось, около 500 конькобежцев вышли на короткие дистанции 50 и 100 метров в Ижевске....

«Золотая шайба» Рассудили по буллитам В финале средней возрастной группы (2005-2006 годы рождения), чтобы выявить победителя в республиканс...

Удмуртия станет территорией спорта равных возможностей 6 февраля 2018 года, Ижевск. В Удмуртии стартуют первые Всероссийские соревнования по бочча лиц с пор...