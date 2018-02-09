Выбор места для центрального старта - это признание вклада можгинцев в развитие лыжного спорта и биатлона. В составе олимпийской команды в Южной Корее находится сейчас биатлонистка Ульяна Кайшева. Ещё будучи можгинской школьницей, она неоднократно побеждала своих сверстниц на трассах «Лыжни России». В этих же стартах участвовали биатлонистки Анастасия Кайшева (сестра) и Валерия Васнецова, только что участвовавшие в первенстве Европы по биатлону. Призёрами всероссийских лыжных соревнований становились Дмитрий Япаров, Александр Уткин и другие можгинцы. Здесь работал знаменитый тренер Сергей Плеханов, развивший талант двукратной олимпийской чемпионки Тамары Тихоновой.
Соревнования республиканского уровня Можга и прежде принимала уверенно. Лыжная база «Родник» построена к недавним Республиканским сельским играм. Тогда морозная погода вынудила сократить соревновательные дистанции. Будем надеяться, что в этот раз забеги пройдут по полной программе - дистанции 5 и 10 километров. Кроме основного 5-километрового круга, подготовлена ещё 4-километровая разминочная трасса. Учитывая разную степень подготовки участников, организаторы сделали трассы поровнее. Лыжникам необходим допуск – врачебная справка и полис обязательного медицинского страхования.
На соревнованиях предусмотрено бесплатное страхование. Приготовлены кубки, медали, традиционные спортивные шапочки, а также призы от партнёров.
Представитель организаторов Илья Дыляев приезжал в Ижевск и заверил, что будет сделано всё возможное, чтобы состоялся красивый спортивный и семейный праздник. Спортивные и другие конкурсы будут рассчитаны на все возрасты. Здесь же будут и задания из комплекса ГТО (делается специальный проект ГТО для инвалидов) по метанию снежков в цель.
Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно 10 февраля с 8 часов 30 минут до 11 часов непосредственно на лыжной базе «Родник» (Можга, ул. Спортивная, 10). Для гостей предусмотрены дополнительные стояночные места, чтобы было где спокойно оставить автотранспорт.
Торжественное открытие центрального старта намечено 10 февраля на 11 часов 30 минут. Ещё через 15 минут стартуют самые младшие юноши, затем ВИП-забег. В нём примут участие знаменитые спортсмены и руководители Удмуртской Республики. И далее ещё три старта: девушек, мужчин и женщин.
И всё-таки в сумме больше всего лыжников выйдут на лыжни 10 февраля в Ижевске. Это будут оздоровительные прогулки. А точнее, забеги без официального учёта времени на дистанции. Жители Ленинского района стартуют у колледжа № 23, индустриальцы – на лыжной базе «Снежинка», жители Октябрьского района – у стадиона «Купол» в парке имени Кирова. Старт горожан из Первомайского и Устиновского районов решили объединить – для них подготовлена трасса у стадиона «Нефтемаш» (ул. Орджоникидзе, 1 Б). Регистрация на «Лыжню России» идёт с 5 февраля. Явиться с паспортом и медицинской справкой надо по адресу районных администраций в отделы спорта. По традиции ведут регистрацию и в Центре спортивной подготовки сборных команд (Ижевск, ул. Лихвинцева, 68)
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