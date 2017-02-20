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Масленичная неделя началась в России

20 февраля
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1d3ce1ff62bf4a17d8ecc5b0dbfb73cc Масленичная неделя началась в России

В понедельник, 20 февраля, в России началась Масленичная неделя. В этом году Масленица продлится до 26 февраля.

У православных это подготовительная неделя перед Великим постом традиционно посвящается примирению с ближними и прощению обид. Считается, что Масленица – это время, которое нужно уделить общению с ближними, родными и друзьями.

Для большинства же Масленица - один из самых любимых в народе праздников. Принято устраивать массовые гулянья, ходить в гости, угощать друг друга вкусными лакомствами, веселиться и, разумеется, печь главные символы праздника – блины.

Празднование Масленицы в 2017 году совпадает с длительными выходными по случаю 23 февраля, поэтому многие планируют с размахом отметить столь любимые народные праздники.

Масленица в 2017 году стартует 20 февраля и заканчивается 26 числа, а 27 февраля православные верующие вступают в Великий Пост.

Фото: misanec.ru

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Метки: Масленица блины

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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