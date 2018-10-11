Документ предполагает работу со спонсорами региональных спортивных клубов, а также поддержку спортивной инфраструктуры республики.
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Маркетинговое агентство Global Star Russia, основанное известным российским исполнителем Тимати будет развивать спорт в Удмуртии
10 октября0
Сегодня на международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» Глава Удмуртии Александр Бречалов и директор агентства Global Star Russia Павел Баженов подписали соглашение о сотрудничестве.
Маркетинговое агентство Global Star Russia, основанное известным российским исполнителем Тимати будет развивать спорт в Удмуртии
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