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Маркетинговое агентство Global Star Russia, основанное известным российским исполнителем Тимати будет развивать спорт в Удмуртии

10 октября
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Сегодня на международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» Глава Удмуртии Александр Бречалов и директор агентства Global Star Russia Павел Баженов подписали соглашение о сотрудничестве.

dthk9lqnwi Маркетинговое агентство Global Star Russia, основанное известным российским исполнителем Тимати будет развивать спорт в Удмуртии

Документ предполагает работу со спонсорами региональных спортивных клубов, а также поддержку спортивной инфраструктуры республики.

Фото https://vk.com/a.brechalov

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