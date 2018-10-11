100 фото в минуту: в Удмуртии прошли первые соревнования для биатлонистов-любителей **24 сентября 2018 года, Ижевск. Более 2500 человек стали зрителями открытого первенства «Калашников ...

Хоккей. Ответим акцией «С любовью» **Два очка из четырёх возможных набрала команда «Ижсталь» в матчах с командами-соседями в Нефтекамске...

Сопричастность. Под флагами ЦСКА Со счётом 2:0 женская футбольная команда ЦСКА выиграла в Ижевске матч у местного «Торпедо»....