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Марат Зиятдинов: «Я хочу, чтобы люди жили в благоприятных условиях»

22 декабря
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Депутат Городской думы Ижевска подвел итоги 2017 года и рассказал о задачах, которые ставит на будущее.

Депутата Городской думы города Ижевска по Колтоминскому округу № 10 Марата Зиятдинова хорошо знают избиратели. Он представляет интересы округа с 2015 года. За этот небольшой срок благодаря совместной работе с неравнодушными и активными жителями он решил некоторые серьезные проблемы района, касающиеся благоустройства, дошкольного и общего образования, спорта.

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Открытость и коммуникабельность Марата Зиятдинова привлекают жителей Ижевска. Еженедельно на прием к депутату приходят руководители социальных учреждений, директора школ, пенсионеры. У каждого свои проблемы, но они решаемы. За нынешний год более 60 обращений взято в работу, детально проанализированы условия жизни граждан. Кроме того, в общественной приемной все желающие могут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам жилищного, семейного, трудового права и ЖКХ.

‒ Нам близки проблемы жителей округа. План работы по улучшению комфортной жизни в округе у меня расписан на год вперед, ‒ говорит Марат Фанилевич и прикладывает все усилия, чтобы помочь людям.

За права детей

В своей депутатской деятельности Марат Зиятдинов уделяет много внимания созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей.

‒ За прошедший год только по реестру выполнено 15 наказов жителей. Учитывая, что проблем в городе много, мы постарались правильно расставить акценты, и большая часть запросов была направлена на помощь детским садам и школам, ‒ рассказывает Марат Фанилевич. Такая работа приносит плоды. Например, благодаря поддержке депутата удалось обратить внимание администрации города на серьезную проблему школы № 35. Крыша здания протекала, и ребята не могли пользоваться ни актовым залом, ни библиотекой. На капитальный ремонт кровли было выделено 5 млн. рублей из бюджета Ижевска.

Помощь образовательным учреждениям поступает не только из реестра наказов избирателей, но и из внебюджетных средств.

‒ Строительные бригады дружественных нам предприятий в летнее время помогают школам в ремонте. Второй год подряд подготавливаем школу № 62 к учебному году. Отремонтировали туалеты, библиотеку, ‒ говорит Марат Зиятдинов. ‒ Детские сады тоже не оставляем без внимания. Так, бригада электриков восстановила вентиляционное оборудование в детском саду № 189. В детском саду № 283 провели кронирование и спил аварийных деревьев. Все работы проведены за счет внебюджетных средств.

Творческие коллективы Ижевска благодаря финансовой поддержке депутата принимают участие в различных конкурсах. Марат Фанилевич верит в ребят, а они, в свою очередь, оправдывают надежды своего депутата. Так, ансамбль Ensolei детской школы искусств № 4 стал лауреатом I степени на XV Международном фестивале хорового искусства «Поющий мир», а фольклорный ансамбль «Кладушки» ДШИ № 8 успешно выступил на международном фестивале.

Команда Марата Зиятдинова наладила взаимодействие транспортного цеха ИЭМЗ «Купол» со спортивно‒техническим центром «Автомобилист». Завод выделяет специальную технику для подготовки трассы.

На благо народа

‒ Я хочу, чтобы люди жили в благоприятных условиях, ‒ говорит Марат Зиятдинов. ‒ Работа по этому направлению уже ведется. В этом году команда Зиятдинова плотно начала работать с библиотекой имени Флора Васильева. Для проведения общественных мероприятий купили технику, и уже в ближайшее время начнется ремонт помещения, замена окон. Ветераны и пенсионеры будут рады переменам, ведь библиотека – это их излюбленное место, где для них часто проводят шахматные турниры.

Марат Фанилевич не раз подчеркивал, что первоочередное внимание нужно уделять старшему поколению. Ежедневно в округе поздравляют юбиляров, оказывают адресную помощь пенсионерам, проводят различные праздники совместно с городской организацией ветеранов и ветеранской организацией завода «Купол».

Природа под охраной

В России 2017 год был объявлен Годом экологии. Забота об окружающей среде и благоустройство территории ‒ одна из самых важных задач в Колтоминском округе.

Большой объем работ был выполнен по кронированию и спилу аварийных деревьев.

‒ В этом году стало острой необходимостью кронирование деревьев. К сожалению, эта работа в городе проводится не систематически. Большую помощь в этом нам оказывает завод «Купол» ‒ предоставляет спецтехнику. Особое внимание в этом вопросе уделяем территориям образовательных учреждений, так как безопасность детей стоит на первом месте, ‒ рассказывает Марат Фанилевич. ‒ За счет собственных средств в этом году удалось очистить от опасных деревьев дворы шести многоквартирных домов, а также территории детских садов №№ 71, 161, 283.

Марат Зиятдинов присоединился и к совместному проекту администрации города и завода «Купол» – восстановлению бульвара Воскресенского.

‒ Проделана большая работа по возрождению бульвара. В результате Ижевск получил еще одну хорошую зону отдыха, ‒ считает депутат Городской думы Ижевска. ‒ На заброшенном месте появились современные детские площадки, спортивные тренажеры, аллея с лавочками, асфальтированные тротуары и благоустроенные цветники.

На депутатском контроле и другие места города, которые несправедливо забыты. Например, около реки Подборенки в Октябрьском районе возникла стихийная свалка. Одной из самых важных задач, которую ставит перед собой Марат Зиятдинов в 2018 году, – ликвидировать этот мусор и очистить территорию от зарослей.

Спорт для каждого

Марат Зиятдинов возглавляет Федерацию баскетбола Удмуртской Республики. В его ведении находятся все ведущие команды республики. Но одним баскетболом интерес к спорту не ограничивается. Депутат Гордумы обращает внимание и на зимние виды игр.

Кто не любит в нашей стране хоккей? Таких немного. Именно поэтому Марат Фанилевич решил сделать упор на развитие детского хоккея. И не страшно, если некоторые жители не умеют кататься на коньках. Депутат Марат Зиятдинов хочет популяризировать в городе хоккей на валенках. Чемпионаты по новому виду спорта можно будет провести на двух отремонтированных площадках – возле домов № 22 и № 26 по ул. 50 лет Пионерии.

Также совместно с депутатами Городской думы Ижевска Мариной Нужиной и Дмитрием Даниловым в рамках реестра наказов Марат Зиятдинов организовал работу по финансированию восстановительных работ на спортивной площадке по адресу: улица Карла Маркса, 397. На месте старой разрушенной скоро появится новая зона отдыха для взрослых и детей.

‒ Развитие спорта начинается со двора, поэтому важно создать для этого все условия. Спорт должен быть доступным для всех, ‒ таково мнение Марата Фанилевича.

О планах

Марат Зиятдинов уже спланировал свою работу в 2018 году.

‒ Мы продолжим активную работу в тех направлениях, которыми занимались в этом году. Большую часть средств направим на финансирование учреждений социальной направленности. Сейчас это актуально как никогда, так как есть много проблем по материально‒технической базе. Мы будем поддерживать пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, не оставим без внимания социально неблагополучные слои населения.

P.S. Пока готовился материал, закончился ремонт в библиотеке и уже на новогодние праздники у ветеранов есть возможность встретиться в отремонтированном клубе!

Знай!

Контакты Общественной приемной депутата Городской думы Ижевска Марата Зиятдинова:

ул. 50 лет Пионерии, 41, офис 30.

Прием по четвергам с 17.00 до 19.00.

Телефон 640‒650.

Группа Вконтакте #МысКолтомы (https://vk.com/public158773456)

Мнения:

Ольга Муратова, директор школы № 62:

‒ С Маратом Фанилевичем мы работаем не первый год. Знаем, что на него всегда можно положиться. В этом году нашей школе выделили 200 тысяч рублей на замену окон. А мастеров для ремонта направил нам депутат. Они отремонтировали санузел, библиотеку, Музей истории авиации и космонавтики имени Юрия Гагарина, побелили потолки и стены в коридоре. Также 200 тысяч рублей было выделено на техническое оснащение кабинета информатики. Мы очень рады, что у нас появился такой неравнодушный депутат, который всегда искренне и с удовольствием помогает.

Наталья Горбунова, заслуженный работник культуры Удмуртии, руководитель и создатель вокально‒хорового коллектива Ensolei (ДШИ № 4):

‒ В 2016 году депутат Марат Фанилевич Зиятдинов выделил нашему вокально‒хоровому ансамблю Ensolei 35 тысяч рублей для пошива костюмов, которые были необходимы для поездки на Всемирные хоровые игры в Сочи. Мы единственный коллектив, который представлял Удмуртию на этом конкурсе и вернулся с победой. А в 2017 году нам выделили 70 тысяч рублей для поездки на XV Международный фестиваль хорового искусства «Поющий мир», который проходил в Санкт‒Петербурге. На этом фестивале наш ансамбль стал лауреатом I степени. Огромное спасибо за вклад в развитие культуры нашего города!

Марина Шамшурина, заведующая детским садом № 283:

‒ В июне по нашей просьбе депутат Городской думы Марат Зиятдинов организовал работу по кронированию и спилу деревьев вдоль западной и южной сторон территории детского сада. Все работы были выполнены согласно порубочному билету, выданному Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды. Добавлю, что деревья кронировали в период закрытия ДОУ на проведение ремонтных работ. Кроме этого, весь образовавшийся мусор был вывезен с территории. Благодарим за помощь в организации безопасных условий для детей.

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