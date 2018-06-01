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Марат Исмагилов: «Потребитель должен быть грамотным»

1 июня
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Жители Ижевска обеспокоены, что застройщики возводят дома прямо на тех участках, где бьют родники. Какие технические требования должны при таких условиях соблюдены и что должны учитывать потенциальные покупатели такого жилья, рассказал журналистам газеты «Удмуртская правда» Марат Исмагилов, руководитель Госжилинспекции УР.

94f35d012e00c44bed14792e3f6eb2e8 Марат Исмагилов: «Потребитель должен быть грамотным»

«Не секрет, что Удмуртия – край родниковый. И в Ижевске в уже существующих домах есть родники. Такие дома есть даже на улице Пушкинской. Сегодня приходится там за счёт собственников выполнять дополнительные мероприятия по водоотведению. Мы много сделали в республике капитальных и текущих ремонтов. То, что было 15 лет назад в затухающем ГЖУ Ижевска (например, постоянно сырые подвалы) – сегодня такого уже нет. «Плавающих» подвалов на постоянной основе не осталось», - сказал Марат Равилевич.

Сейчас главная задача - не допустить появление новых сырых подвалов. Застройщики, которые решили строить жилые дома на участках, где есть родники, должны соблюдать некоторые требования. За этим следит государственный строительный надзор. «Это не удел Госжилинспекции. Но могу сказать, что строительство таких объектов возможно. Ключевые решения принимаются после строительной экспертизы. Специалисты должны оценить по проекту, какое техническое решение принято к отводу родников. Это может быть усиленный фундамент и устройство гидроизоляции. Такая стройка стоит дороже, как и дальнейшее содержание дома. Важно, чтобы потенциальные собственники при покупке жилья это учитывали. Многие гонятся за низкой ценой жилой площади. Но не всегда низкая цена не предполагает дальнейших вложений. Поэтому потребитель должен быть грамотным и взвешенно подходить к выбору жилья», - рассказал Марат Исмагилов.

фото https://www.day.org.ru

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Автор статьи

Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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