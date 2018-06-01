«Не секрет, что Удмуртия – край родниковый. И в Ижевске в уже существующих домах есть родники. Такие дома есть даже на улице Пушкинской. Сегодня приходится там за счёт собственников выполнять дополнительные мероприятия по водоотведению. Мы много сделали в республике капитальных и текущих ремонтов. То, что было 15 лет назад в затухающем ГЖУ Ижевска (например, постоянно сырые подвалы) – сегодня такого уже нет. «Плавающих» подвалов на постоянной основе не осталось», - сказал Марат Равилевич.
Сейчас главная задача - не допустить появление новых сырых подвалов. Застройщики, которые решили строить жилые дома на участках, где есть родники, должны соблюдать некоторые требования. За этим следит государственный строительный надзор. «Это не удел Госжилинспекции. Но могу сказать, что строительство таких объектов возможно. Ключевые решения принимаются после строительной экспертизы. Специалисты должны оценить по проекту, какое техническое решение принято к отводу родников. Это может быть усиленный фундамент и устройство гидроизоляции. Такая стройка стоит дороже, как и дальнейшее содержание дома. Важно, чтобы потенциальные собственники при покупке жилья это учитывали. Многие гонятся за низкой ценой жилой площади. Но не всегда низкая цена не предполагает дальнейших вложений. Поэтому потребитель должен быть грамотным и взвешенно подходить к выбору жилья», - рассказал Марат Исмагилов.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.