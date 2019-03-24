Эти любительские соревнования состоятся на спортивно–оздоровительном комплексе имени Галины Кулаковой. Главные дистанции – 30 километров (для женщин) и 50 километров (для мужчин). Кроме того, есть дистанция 10 километров.
На старте обещают быть четырёхкратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова, двукратная олимпийская чемпионка Тамара Тихонова, победительница на Универсиаде Нина Парамонова и другие ветераны лыжного спорта. Трёхкратный серебряный призёр сочинской Олимпиады Максим Вылегжанин тоже намерен быть среди лыжников.
Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Александр Свинин высказал мнение, что в отличие от зимы 2017 года мартовский старт будет комфортнее для лыжников. Он напомнил, что первый марафон имени Галины Кулаковой прошёл на равнинной трассе вблизи комплекса «Чекерил». В нём приняли участие около 700 лыжников, а в стартовом городке побывали около двух тысяч человек.
– Приглашаем приезжать на марафон семьями, и это для вас будут зимние выходные. В лесу весна ещё не так заметна. Для призёров на всех дистанциях предусмотрены денежные призы: 50, 30 и 10 тысяч рублей. Все, дошедшие до финиша, получат медали финишёра. Оператором этих соревнований является компания «Калашников–спорт». Она же через несколько дней проведёт «Калашников–биатлон–фест». На лыжный марафон поступило более 100 заявок от спортсменов из–за пределов Удмуртии. Местных любителей лыж будет больше. К тому же пройдёт определение победителя среди корпоративных команд, – рассказал Александр Свинин.
Он же высказал мнение, что трасса сложная, поэтому решил лыжный старт пропустить, а выйти на трассу биатлона через неделю (там дистанция короче, хотя тоже не самая простая). Главный судья предстоящих соревнований Семён Вежеев успокаивает участников: «Готовимся принять любителей, поэтому сложные спуски и тяжёлые подъёмы на этот маршрут не попали. Выбрана, скажем так, «женская» часть официальной трассы. Ничего опасного на ней нет.
Министр по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики Наталья Гольцова добавила, что трасса готовилась под руководством серебряного призёра Олимпийских игр Владимира Никитина. Организаторы переживают за погоду. Хотелось бы, чтобы и погода способствовала спортивному празднику.
Фото из архива
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