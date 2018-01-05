Пулевая стрельба. С ворохом наград Команда Удмуртской Республики по пулевой стрельбе завоевала первое место на первенстве России в Белго...

Традиция. «Ижевская винтовка» раздала призы Лучшие результаты на «Ижевской винтовке» показал ульяновский спортсмен Юрий Шопин. Вслед за индивидуа...

Новогодний рёв моторов Первый этап чемпионата Удмуртии по автогонкам состоится в Ижевске 5 января. Гонки, как обычно, пройду...