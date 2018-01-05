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Марафон. Лыжи в честь Кулаковой на Чекериле

2 января
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Марафон в честь Галины Кулаковой привлёк на трассу 750 участников. В том числе это были представители 50 городов со всей нашей страны. Первый марафон удался! Предложение о марафоне сделал Глава Удмуртии Александр Бречалов. Во многом он использовал опыт организации триатлонов. По ходу подготовки он оценил специфику лыжных соревнований. В том числе и сам после нескольких тренировок принял решение выйти на дистанцию 10 километров. А 50 километров преодолел Иван Черезов. По Ивану было видно, что это далось ему очень тяжело.

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Но наши сильнейшие лыжники пролетели 50-километровую трассу, как на крыльях. Правда, Константину Главатских пришлось на некоторое время оказаться «с одним крылом». Хорошо, что у лыжни находился депутат Госсовета Удмуртии Владимир Красильников, он отдал Константину свою палку. Однако Главатских выпал из лидирующей группы в абсолютном зачёте. На финише первым оказался Равиль Валиахметов, остальных призёров разделили сантиметры. Второе место присуждено Александру Уткину, а третье - Дмитрию Япарову. Кроме того, Уткин получил приз за лучший результат в своей возрастной группе, а второй приз здесь всё же достался Константину Главатских. Не зря он боролся до последней возможности!

Добавлял вдохновения и пример его жены Оксаны Главатских. Она чуть пораньше стала победительницей среди женщин на дистанции 30 километров. Оксана радовалась победе, но немножко сожалела о боевых лыжах. Сотни участников вспахали снег, и кое-где на поверхность попали кусочки почвы – поцарапали лыжи. А лыжи нынче очень дороги!

Несмотря на ветер, который продувал это открытое место, Галина Кулакова встречала на финише лидеров и лично надевала на шею медаль-участника. Она бы и рада всех сама поблагодарить, но тогда бы превратилась в ледяную Снежную королеву вместо лыжной легенды. Четырёхкратной олимпийской чемпионке помогала проводить награждение двукратная олимпийская чемпионка Тамара Тихонова и другие знаменитые спортсмены, а также руководители республики. Среди болельщиков находился Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов, а некоторые депутаты соревновались на трассе с Александром Бречаловым.

Начали соревнования с забега школьников на два километра. Здесь же состоялась эстафета – три по 10 километров. Настроение спортивного праздника соответствовало, например, гонкам «Лыжни России». Призёры получили награды во всех возрастных категориях. Любителей награждали от души, так же, как профессионалов. А общая лыжня добавляла драйва любителям.

Финишировавших последними пришлось ждать долго. Арнольд Тихомиров из Москвы принял возгласы приветствия в свой адрес на финише так же радостно, как победители. Он слегка удивился, что сзади него идут ещё два молодых участника. Получив в подарок плед, ветеран Тихомиров не намерен сменить лыжню на диван. Он ценит обязательность в соревнованиях. Его не пугают мороз и ветер, ветеран участвовал в «Байкальском марафоне», ездил на Камчатку. Число его марафонов приближается к 90. Но не все действующие спортсмены легки на подъём так, как этот ветеран. Из-за нехватки снега была отменена в Подмосковье «Красногорская лыжня», но далеко не все решили заменить её на марафон Галины Кулаковой.

Александр Бречалов сослался на то, что лыжники вместо равнинной трассы просят горки и спуски. Поэтому в будущем он не будет настаивать на Чекериле как месте проведения гонок. Галина Кулакова считает, что для марафона лучше подходит комплекс, который носит её имя. Там трасса лесная, и ветер для гонщиков не страшен. Правда, есть мнения, что любителям не осилить подъёмы на комплексе Кулаковой. Впрочем, у нас в Удмуртии проведено столько массовых лыжных соревнований, что организаторы смогут выбрать одно из прежних мест. Но и навстречу пожеланиям Галины Кулаковой надо пойти. Она по-спортивному остается максималистом – для неё главное, чтобы для сборной России растили сильнейших спортсменов. В этот олимпийский сезон у женщин-лыжниц особых успехов нет. Однако Галина Кулакова всё-таки надеется, что лыжники из тех, что поедут на Олимпиаду, будут бороться за медали. А начинается путь к олимпийским медалям в том числе и с медалей для участников именной дистанции Галины Кулаковой. В добрый путь, новый марафон как пополнение когорты лыжных соревнований.

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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