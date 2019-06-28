Спортсмены из Удмуртии, Пермского края, Кировской и Самарской областей приехали в минувшую субботу в посёлок Кез, чтобы принять участие в трейловом марафоне «Истоки КАкиеМЫ?». На выбор им предлагались четыре дистанции – 5, 10, 18 и 42 км. Участники последней бежали до села Кулиги, в котором берёт своё начало река Кама. Отсюда и название забега.
Кезский марафон отличается сложной трассой. Если первая половина дистанции Кез–Кулига – это неплохой асфальт, то вторая её часть – глинистая и песчаная дорога. Во что превращается глина во время дождей, участники кезского марафона испытали на себе. Во время забега прошёл ливень.
152-й марафон в 68 лет!
На самую сложную 42-километровую дистанцию отправились 20 спортсменов, в том числе самый возрастной участник марафона 68-летний Валерий Пилацкий из Тольятти.
– Это мой 152-й марафон, я уже лет 30 бегаю, мой лучший результат – 3 часа 30 минут, – удивил Валерий Пилацкий. – В Кез приезжаю второй год подряд. Здесь интересная трасса, в моём рейтинге она третья по сложности.
Марафон бежал и представитель сборной России по лыжным гонкам Константин Главатских с супругой Оксаной, тоже лыжницей.
– Я хоть и вырос в Кезу, но в Кулиге впервые побывал лишь в прошлом году благодаря марафону, – признался до старта Константин. – Этот забег для меня – подготовка к лыжному сезону. В прошлом году я финишировал вторым. Задача на сегодня – попасть в тройку, хотя сделать это будет гораздо сложнее. Уровень соревнований растёт. В итоге Константин Главатских финишировал пятым.
Победители и призёры на дистанции 18 км, а также шестёрка лучших на дистанции 42 км получили памятные подарки и денежные вознаграждения от генерального спонсора соревнований АО «Белкамнефть». Кроме того, призы от компании получили все участники соревнований старше 50 лет.
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
– Трудно даже представить, что испытывают марафонцы на дистанции, какую проверку на прочность проходят, – отметил Дмитрий Арсибеков, генеральный директор АО «Белкамнефть» имени А.А. Волкова. – Особенно удивляют ветераны. Их пример доказывает, что возраст – не помеха занятиям спортом.
ПЬЕДЕСТАЛ
Тройка лучших марафонцев среди мужчин в абсолютном зачёте:
1 место – Александр Зембеков (Ижевск) – 2 часа 40 мин.
2 место – Руслан Касимов (Ижевск) – 2 часа 51 мин.
3 место – Николай Мерзляков (Ижевск) – 2 часа 52 мин.
Светлана Сырыгина
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