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Малый бизнес Удмуртии осваивает рынок Индии

30 марта
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В рамках международной выставки EEPC India в городе Ченнай штата Тамир Наду были представлены два предприятия Удмуртской Республики.

На объединенном стенде РФ совместно с крупными предприятиями присутствовали представители компании Victar. Интерес к оборудованию компании и техническим решениям проявили не только посетители выставки, но и участники инженерной конференции. Другое малое предприятие ООО «НПО «Гидросистемы» выиграло конкурс от Правительства Индии на участие в международной выставке EEPC India в качестве члена международной делегации, где представило инженерные решения в области гидравлики и испытательного оборудования. Будучи единственным предприятием из РФ в составе более 300 делегатов со всего мира, оно продемонстрировало свои знания и возможности. По условиям данного конкурса затраты на перелет и проживание взяла на себя индийская сторона.

Необходимо отметить, что знания в области ВЭД и уверенность в своих силах данные предприятия приобретали в рамках программ поддержки малых предприятий УР в организованных бизнес-миссиях и совместных выставках.

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