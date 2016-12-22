Новорожденного малыша, найденного морозной ночью 13 декабря в Глазове, врачи прозвали Морозовым Андреем.
Напомним, нерадивая мать завернула новорожденного малыша в пакет и бросила умирать на куче мусора у многоквартирного дома. Его плач услышали проходившие мимо молодые люди. Раскрыв пакет и обнаружив там младенца, они вызвали скорую помощь. Так малыш оказался в реанимации родильного отделения глазовской больницы.
Врачи диагностировали у ребенка признаки переохлаждения и потери крови, но благодаря вовремя оказанной медицинской помощи малыш остался жив. Сейчас жизни младенца ничего не угрожает. Врачи зовут его Морозовым Андреем.
История чудом выжившего на морозе мальчика потрясла многих. В управлении по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних администрации города Глазова корреспонденту «Удмуртской правды» рассказали, что за несколько дней к ним поступило множество звонков от желающих усыновить этого малыша - звонили как из Глазова, так и с Ижевска.
Специалисты органа опеки уверены в том, что этот малыш обязательно будет устроен в семью. Остается немного подождать - когда правоохранители проведут необходимые розыскные мероприятия либо найдется мать ребенка, которой за свои действия придется ответить по всей строгости закона (по факту покушения на убийство новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело).
Фото: apcmed.ru
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