В Воткинске выявили случай заражения ребенка ВИЧ-инфекцией. Малыш заразился от матери при грудном вскармливании, сообщает Воткинск.NET.
Всего в 2016 году в Воткинске было выявлено 88 ВИЧ-инфицированных человек. Это на 10% больше, чем годом ранее, отмечают в городском зональном центре по борьбе со СПИДом. Большинство вновь выявленных ВИЧ-инфицированных - мужчины (51 человек), женщин – 37 чел. Среди них - 4 бомжа.
В 2016 году на первое место в Воткинске вышел гетеросексуальный путь заражения, на втором месте - через употребление наркотиков. У троих человек путь заражения выяснить не удалось.
Всего на учете в зональном центре по борьбе со СПИДом в Воткинске состоит 810 человек.
Фото: theindusparent.com
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