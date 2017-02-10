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Маленький ребенок в Воткинске заразился ВИЧ-инфекцией от матери

10 февраля
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Bby breastfeeding Маленький ребенок в Воткинске заразился ВИЧ-инфекцией от матери

В Воткинске выявили случай заражения ребенка ВИЧ-инфекцией. Малыш заразился от матери при грудном вскармливании, сообщает Воткинск.NET.

Всего в 2016 году в Воткинске было выявлено 88 ВИЧ-инфицированных человек. Это на 10% больше, чем годом ранее, отмечают в городском зональном центре по борьбе со СПИДом. Большинство вновь выявленных ВИЧ-инфицированных - мужчины (51 человек), женщин – 37 чел. Среди них - 4 бомжа.

В 2016 году на первое место в Воткинске вышел гетеросексуальный путь заражения, на втором месте - через употребление наркотиков. У троих человек путь заражения выяснить не удалось.

Всего на учете в зональном центре по борьбе со СПИДом в Воткинске состоит 810 человек.

Фото: theindusparent.com

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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