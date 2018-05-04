На протяжении месяца информационно-методический центр «Альтернатива» и Управление дошкольного образования и воспитания администрации города Ижевска при поддержке LOVE RADIO 97,8 FM в Ижевске вели приём работ на городской конкурс «Маленький архитектор» среди воспитанников детских садов, их родителей и педагогов! До окончания приёма творческих поделок остаётся чуть больше недели.
Если вы ещё не успели прислать свою работу, то можете сделать это до 13 мая. Ровно в 00.00 14 мая закончится приём работ, среди которых главное жюри конкурса определит первых 15 победителей и сформирует список участников онлайн-голосования. С 18 по 27 мая на сайте susanin.news заходите в раздел голосования конкурса и кликайте на понравившуюся вам работу!
Партнёр номинации «Ижевск – Город будущего» – компания «Дом керамики»
«Дом керамики» - это магазин строительных и отделочных материалов, в ассортименте которого более 5000 товаров по привлекательным цена, благодаря прямым поставкам от заводов-производителей. «Дом керамики» известен многим покупателям, которые ценят время и деньги, потраченные на приобретение качественных отделочных и строительных материалов. сайт http://domkeramiki.net/ Тел. 43-42-45
Ольга Журавлёва, директор магазина «Дом керамики»
Решение поддержать конкурс «Маленький архитектор» возникло не случайно. Все мы, и взрослые, и дети, живём в едином пространстве. Но из-за вечной занятости нам не всегда удаётся услышать, заметить, понять мысли и желания детей. А здесь прекрасная возможность совместного творчества. Возможность посмотреть глазами ребёнка на обыденные вещи.
Подарки, которые подготовит «Дом керамики» победителям в номинации «Город будущего», понравятся как взрослым, так и детям. Наша компания на рынке строительных материалов 16 лет. Мы занимаемся оптовой и розничной продажей строительных и отделочных материалов. Филиалы работают в Глазове, Можге, Сарапуле под брендом «Дом керамики» и «СтройМастер».
Список номинаций, заявку для участия, положение о конкурсе и другие подробности смотрите в группе Вконтакте vk.com/loveradioizh и на сайте организаторов https://alt.izh.one/!
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