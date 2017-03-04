Актеры Русского драматического театра борются за сохранение в репертуаре спектакля «Маленькие трагедии», который в прошлом году был одним из номинантов национальной премии «Золотая маска», но постоянным зрителям кажется слишком провокационным.
Глоток свежего воздуха
На прошлой неделе актеры Русского драматического театра начали общественную кампанию за сохранение спектакля, который они считают своей творческой победой, но рискуют лишиться его, поскольку из-за полупустых залов постановка может исчезнуть из афиши театра.
«Маленькие трагедии» по пьесам Пушкина в конце 2014 года поставил режиссер Петр Шерешевский, известный смелыми и, как правило, удачными опытами по переносу классических сюжетов в современную действительность. В ижевском спектакле он добился нарастающего ощущения пира во время чумы, когда люди все глубже погружаются в вакханалию удовольствий, перестают ощущать порок как нечто непозволительное, тратят свои жизни на бессмысленные развлечения, связи без любви, погоню за внешними признаками успеха и стараются не думать о том, сколько отчаяния и пустоты в таком существовании. Действие пушкинских пьес Шерешевский перенес в наши дни – время телевизионных ток-шоу, онлайн-трансляций, вечеринок с рок-музыкой и байкеров.
Для актеров театра работа над спектаклем оказалась глотком свежего воздуха: они смогли говорить со сцены с естественной живой интонацией, отбросив театральные котурны и необходимость «развлекать» публику. Для многих из них роли в «Маленьких трагедиях» стали профессиональной исповедью, возможностью заявить о себе как о художниках, остро и трагически чувствующих болевые точки жизни нашего общества, осмысляющих их, готовых говорить о них языком театрального искусства.
– Все без исключения, о чем мы говорим в спектакле – полностью и с головой про нашу сегодняшнюю жизнь. И я не хочу закрывать на все это глаза. Этим спектаклем я хочу говорить с живыми людьми. Я хочу вылезать из своей неуютной, но родной скорлупы: пусть не всегда за ее пределами мир прекрасен, но если есть возможность что-то делать, то я выбираю делать, – комментирует спектакль и свое участие в нем Екатерина Логинова, играющая Дону Анну.
– Все участвующие в спектакле актеры любят его бесконечно, хотят играть его снова и снова, – добавляет исполнитель роли Дон Гуана заслуженный артист Удмуртии Михаил Солодянкин.
Классика и современники
Однако, несмотря на то, что внутри театра «Маленькие трагедии» считают важнейшим событием для развития труппы, новой высокой планкой честного и бескомпромиссного диалога театра со зрителем, часть публики принимает спектакль настороженно, если не сказать – в штыки. Больше всего консервативно настроенных театралов возмущает, что режиссер и актеры «опошлили классику». Одна из зрительниц, Е. Константинова, даже отправила на имя главы республики требование закрыть спектакль, назвав его «низким и порочным». По ее словам, подобным постановкам вообще не место «в глубинке, где еще сохранились представления о нравственности, стыде и семейном укладе». Своерешение бороться со спектаклем она объяснила так: «Придя в театр насладиться великой классикой, мы увидели на сцене катание эмалированных ванн, помещение вокзала, где пьют из горла водку и пиво, а сотрудники современной полиции одеты в служебную форму, но с прическами в виде хвостиков. Опошлено всё. Что увидят зрители – пьянку, растление и разврат? А молодежь? Что греха таить, многие молодые люди даже не читали «Маленьких трагедий» Пушкина, и что же они почерпнут из спектакля – что Пушкин писал о пьянках и сексуальных оргиях?».
Пиетет зрителей перед классиками так велик, что их назначают блюстителями морали, часто упуская из виду, что писали те как раз о пороках. Зрители ставят театру в вину эротические сцены (решенные, кстати, весьма целомудренно). Но вряд ли известный распутник Дон Гуан из «Маленьких трагедий» приходит на ночное свидание к Доне Анне, чтобы просто выпить чашку чая. «Ветреным любовником», «безбожником и мерзавцем» называютДон Гуана другие пушкинские герои. Видимо, было необходимо избавить его от романтического средневекового камзола и бархатного плаща и переодеть в джинсы, чтобы яснее стали слышны интонации обаятельного подонка и циника.
Как найти «своего» зрителя
Прошлой весной «Маленькие трагедии» были номинированы на главную театральную премию страны «Золотая маска» трижды – за лучший спектакль, лучшую работу режиссера и лучшую мужскую роль. Показ спектакля в Москве прошел триумфально, и хотя награды «Маленькие трагедии» не получили, театральное сообщество взяло себе на заметку, что в Ижевске работают первоклассные артисты, чуткие к современному театральному языку, искренние, вдохновенные, не фальшивящие. Но участие спектакля в национальной премии не переубедило ижевских зрителей «старой закалки» в том, что авторами спектакля двигало не стремление к эпатажу, а умение обнаружить Дон Гуанов, Моцартов, Сальери и Скупых рыцарей среди наших современников. В конце концов, актеры театра обратились к популярным блогерам и журналистам, чтобы они помогли рассказать о спектакле тем потенциальным зрителям, которые заинтересованы именно в смелом, непричесанном, бунтующем, говорящем о самых неудобных проблемах, не стыдящемся никаких тем и предельно искреннем театре.
В итоге на показе 26 февраля зрителей было много, как никогда.
– И это была по-настоящему наша публика. Зал дышал с нами, актерами, в унисон. Мы каждую минуту чувствовали, что нас понимают. А в финале зрители встали дружно, как один, и аплодировали стоя, – с восторгом говорит Михаил Солодянкин.
Остается надеяться, что спектакль найдет своего постоянного зрителя и останется в репертуаре театра как можно дольше.
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