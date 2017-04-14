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Маленькие футболисты Урала еще на шаг приблизились к большой мечте о Лондоне

14 апреля
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%d0%91%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%b1%d0%b0 %d0%b7%d0%b0 %d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d1%83 Маленькие футболисты Урала еще на шаг приблизились к большой мечте о Лондоне

Спортсмены сразу двух школ-интернатов – Очёрской (Пермский край) и Тужинской (Кировская область) получили шанс сыграть на поле с клубом «Арсенал» в Англии.

В Екатеринбурге завершился полуфинал всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», главный приз которого – поездка в гости к звездной команде.

Нынешний год стал рекордным по количеству команд – на поле футбольного манежа «Урал» вышли 12 сборных Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Кировской областей, Пермского края, Республик Коми и Удмуртии. Но путёвку в Сочи на финальный этап получили только победители в каждой возрастной категории.

Юные футболисты из Балезино не вошли в призеры соревнований, но в борьбе с более взрослыми соперниками они подтвердили свой уровень, продемонстрировав динамичную, яркую игру.

«Футбольный турнир «Будущее зависит от тебя» из тех социальных проектов, которые продолжают оставаться актуальными и постоянно развиваются. В этом году более 600 воспитанников детских домов и школ-интернатов приняли участие в играх первых этапов. На полуфинал в Екатеринбург также приехало максимальное количество регионов Урала. Ребята показали красивую, интересную и честную игру. А мы постарались сделать все, чтобы этот турнир стал для них не просто соревнованием, а настоящим спортивным праздником», - прокомментировала директор по связям с общественностью «МегаФона» на Урале Мария Саукова.

Главным подарком для победителей турнира стал матч с командой «Олимп». Соперниками юных футболистов стали именитые спортсмены Антон Шипулин, Юрий Прилуков, Иван Алыпов, Дмитрий Форшев и представители власти: уполномоченный по правам ребёнка Свердловской области Игорь Мороков и министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

«Мы уже второй раз встречаемся на поле с участниками турнира «Будущее зависит от тебя». Я помню, с какой сильной командой мы сражались в прошлом году, поэтому мы с моими соратниками по команде сразу решили, что поддаваться не будем! Надеюсь, что ребята продолжат свои занятия футболом и приобщат своих друзей к любви к спорту. Ну а победила, конечно, дружба, хоть и со счетом 2:1», – отметил Антон Шипулин, олимпийский чемпион по биатлону, президент благотворительного фонда «Фонд по поддержке спорта в Свердловской области А.В. Шипулина».

Также приятным и полезным сюрпризом для юных футболистов стал мастер-класс от тренеров и игроков ФК «Урал». Профессионалы рассказали им о тонкостях игры, показали несколько футбольных «хитростей» и посоветовали, каких ошибок на поле стоит избегать.

Новости турнира, информацию о командах, фото - и видеоматериалы можно найти на официальном сайте проекта football.megafon.ru

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